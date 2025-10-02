花蓮募款達7.8億！首波已撥1.6億　家園清理補助加碼

▲不少民眾前往花蓮協助救災。（圖／記者陳以昇攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部賑災基金會9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案」募款，根據最新統計，至29日募得款項7.8億元，總筆數超過23.7萬筆。首波善款用於「法定賑助」、「災民生活支持」、「專案賑助」，至10月2日共計撥款1億625萬元，主要用於死亡、失蹤賑助及家園清理支持方案，而之後的家園清理支持加碼至每戶5萬。

「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」以衛部救字第1141363035號核發之勸募許可執行，專案勸募期間為114年9月25日～114年10月24日止，為期一個月。

該募款專案原定目標為5億元，短短幾天就超過目標，基金會表示，會持續募款到原定期限。而在善款用途上，10/1已撥款死亡賑助金每人80萬元，計18人，共計1,440萬元。重傷賑助名單經確認後，預計下周發放重傷賑助每人25萬，計22人，共計550萬元。

另外，家園清理支持方案原每戶3萬元，10/1已撥款5,511萬元，之後追加至每戶5萬元，10/2預計撥款1,989萬元補足差額。

捐款管道分列如下：

一、匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-201-966

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。

二、外匯：

SWIFT CODE：LBOTTWTP102

NAME：Taiwan Foundation for Disaster Relief

ACCOUNT NO：102-005-201-966

BANK NAME：LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH

ADDRESS：No.156, Changchuen Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459， Taiwan(R.O.C)

三、四大超商：

自9月25日(四)上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OKmart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」。

四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。

四、LINE Pay(114年9月25日下午1時起)：

自9月25日(四)下午1時起，可進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，點選「0923馬太鞍溪堰塞湖災害專案」進行捐款，可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、聯邦銀行及台新銀行信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

收據取得：待募款期滿後統一由賑災基金會提供：

請捐款人提供捐款證明（臨櫃捐款收執聯、ATM收據）敘明捐款人姓名（收據抬頭）、電話及收據寄送地址，以傳真（02-8912-7638）或Email（admin@tf4dr.org）方式至賑災基金會。使用超商機台捐款的民眾，請於捐款時勾選「索取捐款收據」並填妥相關資訊。