開發肝臟移植術後AI聊天APP　林口長庚團隊：24小時都可關照

▲林口長庚醫院辦理「肝臟移植術後AI聊天App」發表。（圖／林口長庚提供）

記者楊淑媛／桃園報導

林口長庚醫院長期致力於肝臟移植及術後照護管理，迄今已累積1,640位肝臟移植個案的豐富實績，在國內居於領導地位。然，該院表示，手術的成功只是起點，真正的挑戰在於術後的長期照護，因此林口長庚醫院與長庚大學共同研發不受時間與場域限制的「肝臟移植術後AI聊天App」，讓病人擁有 「24小時隨身小幫手」。

「肝臟移植術後AI聊天App」由李威震副院長領軍，與長庚大學謝萬雲、翁麗雀兩位教授，以及鄭思敏護理師合作，共同研發。該即時通訊平台，能提供個人化的服藥提醒、症狀監測指導，亦能解答飲食、運動、情緒管理等常見疑問，並在必要時引導患者及時聯繫醫護專業人員，提升醫病即時雙向溝通效率。

▲肝臟移植術後AI聊天APP發表，「彩色人生肝友協會」病友亦到場。（圖／林口長庚提供）

李威震副院長25日表示，林口長庚每年完成多例肝臟移植手術，術後患者需終身面對免疫抑制劑服用、併發症監測、感染預防及規律回診等複雜的自我管理要求；若未能有效執行以上措施，後續將大幅增加移植器官排斥、嚴重感染、再住院等風險，同時也使醫療成本上升。

因此，該院對於術後照護更是傾盡全力，相信這項暖心智慧聊天APP將成為肝臟移植患者居家照護未來重要的關鍵支持。長庚大學翁麗雀教授及謝萬雲教授也表示，將專業護理照護與智慧科技結合以提升照護品質，是團隊努力的目標。

林口長庚陳建宗院長表示，「肝臟移植術後AI聊天App」工具，不只是科技上的創新，更是以患者為中心照護理念的具體展現。該項合作充分展現學研跨領域整合的巨大潛力，林口長庚未來將持續透過將先進的AI技術應用於複雜的醫療健康管理，使持續性的醫療照護以最便捷、高效的方式服務病患，並促進全民健康。