ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

災民安置508人、收治49傷患　衛福部8項應變：無人機送藥赴花蓮

衛福部首度啟動「無人機送藥」。（圖／衛福部提供）

▲衛福部無人機送藥。（圖／衛福部提供，資料照）

記者趙于婷／台北報導

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情，中央政府已在花蓮縣光復鄉成立前進協調所，衛福部部長石崇良今前往勘災並啟動8大應變措施，包含「撤離孤島地區的洗腎患者或孕產婦、掌握緊急醫療網絡運作、調度災難醫療隊、災區看診開藥」等，目前無人機送藥團隊也趕赴花蓮，評估支援送藥需求。

衛福部醫事司表示，樺加沙颱風海上颱風警報發布後，立刻透過全國衛生主管聯繫機制，通知易致孤島地區之縣市衛生局，務必將洗腎患者、孕產婦撤離，並於9月21日晚間19時45分完成陸上颱風警報警戒區縣市的相關撤離電話通知。截至9月24日上午7時為止，急救責任醫院收治緊急傷病患總計49人，出院人數為33人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在災民收容與安置方面，目前光復高職體育館安置169人、大進國小306人、萬榮國小4人、鳳林樂活會館29人，合計508人。衛福部也動員民間社福團體與社工進駐安置所，啟動公私部門協力機制，像是花蓮家扶中心團隊已進駐光復安置所，協助盤點物資及提供急難需求、確認扶助家庭受災狀況等。

醫事司進一步提到，萬一民眾因洪水遺失健保卡，可以「例外就醫」求診，藥物遭到毀損或處方遺失，衛福部花蓮醫院、花蓮慈濟醫院、門諾醫院等派員至災區協助看診、處方；衛生局已提供單一窗口電話（03）8224750，會由支援衛生所協助民眾開方、領藥，若災民領藥有困難，藥師公會可提供調劑送藥，衛福部無人機送藥團隊也趕赴花蓮，評估支援送藥需求。

在花蓮光復醫療救護站部分，衛福部花蓮醫院林彥雄院長及1名醫師、2名護理師、5名醫療人員、1名行政人員，已到現場協助醫療照護；衛福部玉里醫院簡以嘉院長率心理健康團隊，包含醫師、心理師、社工等各1人，提供災民心理照護。

災後防疫部分，疾管署表示，資深防疫人員亦已於今日上午進駐前進協調所，會與花蓮縣衛生局持續針對災後清理家園需注意的防護措施加強宣導，並針對社區和收容所監測疫病，目前並無特殊疫情與群聚事件發生，疾管署也與衛生局協力調度縣內各衛生所疫苗支應光復鄉例行接種疫苗需求。

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

關鍵字： 無人機 堰塞湖 花蓮 颱風

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

北醫打造「光譜兩端友善醫療」　施俊明：出院要比生病前更健康

北醫院長一家4醫師　施俊明曝密技：大姊課本劃滿重點

北榮3D導板「折彎腓骨變下巴」　助口腔癌患者重建顱顏

新北今起擴大「帶狀疱疹」疫苗補助　符合2條件全免費

災民安置508人、收治49傷患　衛福部8項應變：無人機送藥赴花蓮

33歲女重症肌無力「怕鋸開胸骨」　長庚用3cm切口手術解救

從滿臉痘到光滑肌！醫師解析口服A酸「膠囊優勢＋真實案例」安心療程告別痘痘肌

颱風害「健保卡毀損、遺失」　仍可例外就醫、領藥

大潤發存放逾期「豬大骨」遭罰6萬　食藥署專案稽查8業者違規

研究曝零卡代糖飲料讓人更有食慾　醫：腦部飢餓訊號被放大

讀者迴響

回到最上面