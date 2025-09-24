ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

颱風害「健保卡毀損、遺失」　仍可例外就醫、領藥

▲中央健保署。（圖／資料照）

▲中央健保署。（圖／資料照）

記者趙于婷／台北報導

樺加沙颱風造成花東部分區域嚴重災情，健保署表示，如因風災健保卡遺失或損壞，民眾仍可「例外就醫」和持慢箋至藥局領藥，也可申請免費換發新卡。

健保署指出，為因應樺加沙颱風造成部分區域災情，可能有民眾無健保卡但需要就醫情事，已請各特約醫療院所協助以「例外就醫」提供醫療服務。

在就醫方面，醫療院所受理民眾因颱風無法持健保卡就醫，可於「全民健康保險特約醫療院所例外就醫名冊」上填寫就醫日期、就醫類別（門、住診）及就醫民眾相關資料後，即可提供以健保身分就醫。

民眾如因風災健保卡遺失或損壞，仍可持慢箋至藥局領藥，各藥局依例外就醫處理，若藥品或處方箋損毀或遺失，也可向醫師表明，重新開立處方，後續申報費用時請註明「R007」即不列入重複用藥計算。民眾於領藥期間末日恰逢災害停止上班，領藥日可順延至災情過後第一個上班日，其後處方箋仍依期限領藥，如有用藥疑問請回診與醫師討論。

另外，民眾健保卡如因颱風毀損或遺失，可申請免費換發新卡，可於健保卡申請表上註明「樺加沙颱風受災」，就近到各地郵局或透過當地戶政事務所（限本國籍）、部分公所（可現場製卡之公所）及健保署各服務據點，申請免費製發健保卡，如有任何疑問，可撥打健保署諮詢專線，市話請撥打0800-030-598 或 4128-678（不須加區域碼），手機請改撥（02）4128-678洽詢。

