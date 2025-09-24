忙碌女上班族半年反覆頭昏腳浮　少見「會暈的偏頭痛」搞鬼

▲女子經常頭暈，而且幾乎沒有頭痛，就醫後才確診是比較少見的「前庭偏頭痛」。圖非當事人。（圖／達志示意圖）

記者邱俊吉／綜合報導

黃小姐是一名忙碌的上班族，近半年常感到腦袋悶重，走路也不時覺得腳步虛浮，甚至暈到必須坐下休息，雖曾至耳鼻喉科就醫，排除耳石症，並服用止暈藥，卻只能短暫緩解，直到日前頭昏還同時有明顯的單側頭痛、畏光及噁心，趕緊到醫院檢查，確診為「前庭偏頭痛」，服藥不到一週，症狀便大幅改善。

針對此病例，台北醫學大學附設醫院神經內科主治醫師林俊甫說，前庭偏頭痛與典型偏頭痛不同，某些患者甚至不會頭痛，而是反覆暈眩，感覺腦袋模糊、身體漂浮，或覺得周遭環境在旋轉，持續時間從數分鐘到數小時不等，有時甚至拖上一整天。

林俊甫也說，由於前庭偏頭痛的症狀有許多變化，常被誤以為是梅尼爾氏症或耳石症，需要耐心追蹤才能確診。

對於前庭偏頭痛發病原因，林俊甫指出，目前研究認為與大腦處理平衡訊息的方式異常有關，包括遺傳、壓力、荷爾蒙變化與環境因素都可能影響，患者腦部對刺激較為敏感，常見的誘發條件如睡眠不足、飲食不規律、精神緊繃，女性經期變化也可能是導火線；此外，巧克力、紅酒、濃烈香水等特定食物或氣味，同樣可能引起症狀。

針對治療，林俊甫說，止暈藥只能暫時抑制症狀，真正改善仍需配合生活型態調整，規律睡眠、避免熬夜與保持運動習慣，都可減少發作，而飲食則應避免常見觸發因子，並透過深呼吸、冥想降低壓力，才能避免反覆困擾。

某些病人若暈眩影響日常，醫師會建議進行前庭復健，例如走直線、轉動頭部配合視線目標等訓練，以加速恢復過程。

林俊甫表示，前庭偏頭痛不會造成永久性腦損傷或失聰，但若反覆頭暈伴隨噁心、步態不穩或偏頭痛相關症狀，應及早就醫，尤其是有家族病史者更應注意；如暈眩同時有手腳無力、語言困難等徵象，則可能是中風，須立即就醫，以免延誤治療時機。