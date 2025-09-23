假日急症中心「UCC」11月上路　台北、桃園各開設3點

▲衛福部部長石崇良。（圖／記者洪巧藍攝）

記者趙于婷／台北報導

衛福部日前研擬仿照日本開設「假日急症中心（Urgent Care Center,UCC）」，專門處理輕症病人。衛福部部長石崇良今表示，將在台北市、桃園市各先開設3個點，會在周日和連續假期提供內外科和兒科服務，不管是小朋友發燒急症或簡單外傷縫合都可以處理，最快在11月開辦。

石崇良說，民眾在假日可能會遇到一些發燒、拉肚子、小外傷等，雖然不是重症，但仍很急需診斷、急需處理，「假日急症中心」就可以收治這些病人，不提供住院，處理完就可以回家，有問題、必要時轉到醫院，包含美國、日本、德國等國都有類似措施。

石崇良說明，本周健保署共擬會議會討論試辦計畫的預算，通過之後，配合公告程序，實施時間最快為11月，原本說的10月已來不及，目前積極規劃台北市、桃園市，這2個縣市的衛生局局長都是急診背景，都很清楚在急診壅塞背後有很多的因素需要去處理，非常樂意配合UCC。

台北市和桃園市都會各開設3個點，與當初設計理念相近，主要在周日或連續假日的「早8到晚12」，會提供內科、兒科跟外科服務，也可以做簡單的外傷縫合，另包括「X光、抽血、藥物」提供等服務都可以。

石崇良透露，台北市2個點會開設在聯合醫院的院外門診中心，因為空間大，設備上也符合需要；桃園市則是找原本不開設急診的地區型醫院，結合社區醫護人力協助提供服務。