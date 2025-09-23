流感進入流行期！單周逾11萬人次就診　10月開打疫苗

▲疾管署表示，國內流感疫情已進入流行期。（圖／記者趙于婷攝）



記者趙于婷／台北報導

疾管署今日表示，國內流感疫情已超過流行閾值，進入流行期。根據監測，上周類流感門急診就診計115,930人次，較前一周上升13.1%，近期呈上升趨勢，且急診就診病例百分比達11.5%。疾管署提醒，今年度公費流感疫苗將於10月1日分2階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同，符合資格的民眾一定要儘早接種。

根據實驗室監測資料顯示，目前社區中流行的呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以A型H1N1為多，惟近期A型H3N2占比上升。

疾管署疫情中心主任郭宏偉指出，預防流感及新冠併發重症最有效的方法是接種疫苗，今年度公費流感疫苗即將於10月1日分2階段開打，疫苗接種期程與對象與去年相同，疾管署已採購共647萬9,080劑的公費流感疫苗，並可視實際需求額外增購20萬劑。

第1階段自10月1日起，接種對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養/長期照顧(服務)等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者(含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者)、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中/職/五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等11類。

第2階段則自11月1日開打，接種對象新增50至64歲無高風險慢性病成人。郭宏偉提醒，符合今年度接種資格的民眾屆時踴躍前往接種，在流感疫情高峰期來臨前獲得足夠保護力。

另外，疾管署提醒民眾務必做好呼吸道衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀，宜戴口罩及早就醫、生病在家休息等措施；如有危險徵兆（呼吸急促、呼吸困難、發紺、血痰、胸痛、意識改變、低血壓等）應儘速就醫，並由醫師評估是否符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，以把握用藥時機，降低併發重症風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。