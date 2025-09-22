口渴是警訊！腎臟專科醫師：缺水「連鎖反應」超乎想像

▲缺水不只是「口渴」，還會引發腦部、心臟、腎臟等多重連鎖反應。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

缺水不只是「口渴」，還會引發腦部、心臟、腎臟等多重連鎖反應。對此，腎臟專科醫師林軒任也示警，長期忽視此問題恐會增加慢性病風險，因此提醒民眾別等到渴了才喝水，咖啡與酒精更不能取代水；唯有主動攝取足量白開水，才能維持身體長期健康運作。

林軒任醫師近日在臉書粉專發文指出，他觀察到許多人對「缺水」的理解相當有限，往往只把它等同於「口渴」，認為喝口水就能解決問題。然而，他提醒，口渴只是冰山一角，身體在缺水時所啟動的防禦機制遠比人們想像得更複雜，也牽涉更多連鎖反應。

他首先談到一些常見的迷思。許多人以為缺水只會讓人覺得口渴，但研究顯示，輕度脫水（體重減少1至2%）就可能導致注意力下降、心情煩躁，甚至影響運動表現，就像賽車缺油後不只是油箱見底，而是引擎過熱、煞車失靈。若長期忽略口渴，腎臟負擔會加重，甚至可能引發尿路感染或結石。

另一個誤解是，咖啡、茶或酒精飲料也能補水。林軒任醫師指出，這些飲料雖含有水分，但咖啡因和酒精具有利尿作用，可能讓身體排出比攝入更多的水，反而造成水分赤字。他將其比喻為「水銀行」：喝白水是存款，咖啡和酒精則像借錢，短期看不出問題，但長期會導致身體「破產」。因此，他建議在飲用咖啡的同時，也要額外補充純水。

最常見的迷思則是「等到渴了再喝水就好」。林軒任醫師指出，當人感覺到口渴時，身體其實已經缺水1至2%。這就像火警警報響起時，火勢早已擴散。他強調，人體早在口渴之前就已經透過各種生理機制進行調整，如果總是等到渴了才補水，長期會增加心臟與腎臟的壓力。他也建議：每日飲水量應依體重計算，每公斤乘以30至40毫升，例如60公斤的人1天至少應喝1800毫升的水量。

在文章中，林軒任醫師進一步解釋了缺水的「連鎖反應」。他以「大水庫」比喻，形容身體的水分調控系統。一旦總體水量下降，身體會立刻透過兩種路徑進行偵測與反應：其一是滲透壓上升，觸發下視丘的感測器，進而引發口渴感與抗利尿激素（ADH）分泌，命令腎臟回收更多水分；其二則是血容量下降，讓壓力受體啟動交感神經和腎素-血管緊張素-醛固酮系統（RAAS），藉由血管收縮與鈉水保留來維持血壓與血液循環。

他強調，這些反應並非抽象的醫學知識，而是實際會反映在日常生活中。缺水會讓腦細胞縮水，導致頭痛、注意力下降；皮膚變乾、肌肉抽筋；心臟必須更費力工作；腎臟長期受累，可能形成結石；腸胃蠕動變慢，造成便秘；甚至會影響血清素分泌，使人更焦躁或憂鬱。換句話說，水就像生態系統中的河流，當它減少時，整個系統都會失衡。

林軒任醫師最後也提醒，雖然身體是個「天才工程師」，能夠透過一連串的調節機制暫時應對缺水，但這些補救措施終究有極限。若長期缺水，會導致慢性病風險升高。對大多數人而言，最簡單卻也是最有效的做法，就是不要等到口渴才喝水，而是主動補充，讓身體不必疲於奔命地「求饒」。

