網連署「10點上課」稱讀書有效率　醫：「番茄鐘工作法」更有用

▲有民眾提案延後國高中生上課時間。（圖／免費圖庫）

記者趙于婷／台北報導

日前有民眾在公共政策網路參與平台提案，要求把國、高中上課時間改成早上10點，期待改善學生睡眠不足、以提升學習效率，有萬人響應。對此，精神科醫師指出，每個人的生理時鐘和習慣不同，很難說一個「放諸四海皆準」的最佳讀書時間，建議學生們可採用「番茄鐘工作法」，例如專心讀書25分鐘，然後休息5分鐘。

有民眾在公共政策網路參與平台提案，希望全面移除非必要多元課程，把國、高中生上課時間縮短為10點到下午4點。內容提到，有效改善學生睡眠品質與時間，成就更好的學習效率。

專業精神科醫師楊聰財指出，充足的睡眠確實對於學生來說至關重要，它不僅影響身體健康，更與學習效率和記憶力有著密切的關係，睡眠就像是大腦的「充電時間」，若是沒有足夠的睡眠，大腦就像一個塞滿了東西、無法有效運作的硬碟，學習效果自然會大打折扣。

根據美國兒科學會（American Academy of Pediatrics）的建議，中學和高中的上課時間不應該早於早上8:30，雖然這是一個理想的建議，但實際執行上會面臨一些挑戰，例如家長通勤、課後活動安排以及校車調度等。

不過每個人的生理時鐘和習慣不同，很難說一個標準的最佳讀書時間。楊聰財提到，其實學生可利用「番茄鐘工作法」讀書，這是一種時間管理方法，核心是將工作時間分割成固定時間段，例如25分鐘的「番茄鐘」，中間穿插5分鐘的短暫休息，並且每進行4個番茄鐘後，進行一次15至30分鐘的長休息。這個方法能提高專注力、降低疲勞，並有效管理時間，將任務分解成更易管理的單元。

楊聰財強調，「延後上學、提早放學」的建議出發點是好的，但最重要的還是要找到適合自己的讀書節奏和生活習慣，了解自己的身體和心理狀態，並做出彈性調整，才能真正達到最好的學習效果。