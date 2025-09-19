北市流動攤販稽查驚見「沙門氏菌烏骨雞」　業者遭罰3萬

▲114年度攤商及流動攤販第2波即食食品不符合規定照片。（圖／北市衛生局提供）

記者洪巧藍／台北報導

民眾日常生活簡單處以一餐，可能會找流動攤販及餐車購買即食餐食，北市衛生局今（19）日公布市內攤商及流動攤販即食食品第2波抽驗結果，揪出一家業者違規，是士林區固定攤販「雞掌櫃」的自製「烏骨雞」檢出沙門氏桿菌，衛生局已經開罰新台幣3萬元。

北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，本次針對流動攤販及餐車所供應即食餐食進行全面抽驗，今年6月共計抽驗48件，包括即時食品38件、冰品3件 、生鮮蔬果4件、生鮮水產品1件、鮮榨果蔬汁1件、飲料1件，檢驗結果1件不符合規定，不合格率2.1%。

不合格業者是士林區固定攤販「雞掌櫃」，自製「烏骨雞」遭檢出沙門氏桿菌，標準為不得檢出，不符規定，已依《食品安全衛生管理法》裁3萬元整。林冠蓁表示，沙門氏菌存在動物的腸道中，如果準備過程接觸、清潔沒有落實可能交叉污染。

根據食藥署資料，沙門氏桿菌廣泛存於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。所引起的食品中毒事件，世界各地常居首位或第二位，2018年歐盟因沙門氏桿菌造成食源性疾病之比例約為三分之一，在台灣排名第4，主要是因為飲食型態不同所致。

北市衛生局提醒業者應重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品品質衛生、人員衛生等，從業人員應重視個人衛生做好定期體檢，注重手部清潔消毒，若有傷口則需妥適包紮處理，並戴上不透水手套。注意冰箱儲存溫度管控，食材適量準備，未使用者適時冰存；定期更換製冰機或飲水機濾心等衛生自主管理工作，以確保消費者權益。