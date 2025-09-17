「只是來做一下超音波」　意外揪出2公分肝癌

▲腹部超音波是篩檢消化道疾病的重要工具 。（圖／嘉義基督教醫院提供）

記者邱俊吉／綜合報導

一名男性例行健檢接受腹部超音波，意外確診肝癌，腫瘤已2公分大。馨蕙馨醫院胃腸肝膽內視鏡中心主任吳宗勤在臉書分享此個案，強調台灣B、C肝帶原率雖大幅下降，仍不時有患者未規律追蹤而延誤，最近一個月便發現3例肝癌，民眾不可掉以輕心。

吳宗勤在臉書粉專「腹內的日常 吳宗勤醫師」寫道，這名病人自述「只是健檢來做一下超音波」，之前膽囊「有點問題」，結果超音波顯示確實有膽囊息肉和結石之外，肝臟右側也掃出類似腫瘤的病灶，追問病史才得知患者有B肝，但僅偶爾體檢、健檢才做超音波，於是請病患趕緊到醫院進一步檢查。

針對肝炎，吳宗勤指出，台灣自1984年起全面施打B肝疫苗，40歲以下族群帶原率已降至不到1%，相較過去15%至20%有明顯改善，而C肝也因全台普篩及口服新藥介入，帶原人口從2%至4%大幅降低。不過，45歲以上年齡層仍是高危險群，若已有肝硬化，即使B肝穩定服藥或C肝治癒，仍有肝癌風險。

研究顯示，C肝病人即使痊癒，若已有肝硬化，每年發生肝癌的機率約1%至3%，雖明顯低於未治療的3%至5%，但風險依舊存在；至於B肝，帶有肝硬化的患者，持續服藥能降低約5至7成的癌變機率，但仍需規律追蹤。吳宗勤強調，這些病人至少應每3個月抽血、半年做一次超音波，才能及早揪出腫瘤。

吳宗勤提醒，門診超音波是簡便、安全的檢查工具，只要操作仔細，靈敏度並不亞於電腦斷層或核磁共振，且無輻射疑慮，對於多數沒有黑便、血便或劇烈嘔吐等顯著徵兆的病人，建議先做超音波，若服藥未改善，超音波也找不到問題，再考慮侵入性的胃鏡、大腸鏡。