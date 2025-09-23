流感進入流行「一燒二痛三疲倦」成警訊　醫：疫苗提早打才有保護

▲高雄醫師公會秘書長、沐仁耳鼻喉科診所院長鄭仁信醫師。（圖／資料照）

記者洪巧藍／台北報導

流感已經進入流行期，醫師指出，感染流感嚴重可能併發腦炎、心肌炎甚至造成死亡，連中壯年人都可能中招，提醒要注意「一燒、二痛、三疲倦」的症狀警訊。而最有效的預防方式是接種流感疫苗，民眾可以依照年齡等風險選擇合適自己的疫苗，由於接種後需要2週才能產生保護力，建議儘早施打，趕在流行高峰來臨前讓身體有完整保護。

流感和一般感冒不一樣！高雄醫師公會秘書長、沐仁耳鼻喉科診所院長鄭仁信醫師表示，流感和感冒雖然都會有呼吸道症狀，但是流感症狀來得快，全身免疫反應一下就會很猛烈，所以民眾得流感就醫常常會自述全身痠痛、倦怠，且常有伴隨高燒，如果沒有治療介入恐怕會燒個三到四天，甚至可能造成比較嚴重的併發症如腦炎、心肌炎，甚至造成死亡。

鄭仁信醫師分享，自己曾經收治一名30多歲個案，流感合併心肌炎，直接昏倒進入加護病房，心肌嚴重損傷，後來因此變成重大傷病。他是一個年輕的爸爸，家中兩個小孩還不滿5歲，沒想到因為流感一下就變得那麼嚴重。懷疑流感要盡早就醫接受治療，不要拖，即便年紀比較輕、中壯年，也不要輕忽流感的威脅。

▲桃園市診所協會理事長、明欣診所院長陳銘真醫師(資料照)。

桃園市診所協會理事長、明欣診所院長陳銘真醫師表示，流感是透過飛沫和接觸傳染，相比一般感冒2到4天可以痊癒，得流感後至少會需要7到14天才能走完病程，如果是兒童、免疫不全的病人或是長輩甚至可能會花上數周或數月的時間才能康復。

要防範流感最好的方式仍然是施打流感疫苗。根據疾管署監測統計顯示，感染重症和死亡的案例有將近或超過6成都是65歲以上的長輩且有超過8成沒有接種疫苗，陳銘真醫師分享滿多長輩認為常洗手、戴口罩或平日有吃保健品就夠了，流感疫苗只要打在金孫身上保護家中寶貝就好，所以診間常常看到阿公阿嬤帶著孫子來接種疫苗但自己卻沒有接種，甚至有很多長輩是出現了疑似症狀了也不想就醫，因此想再次呼籲國人，每年都應定期的接種流感疫苗，守護最愛的家人也別忘了照顧自己。

陳銘真醫師也提醒，由於流感病毒極易產生變異，幾乎每年流行的病毒株都會稍有不同，疫苗對不同抗原型之病毒保護效果會明顯降低，即使病毒未發生變異，疫苗成分相同，接種疫苗4至6個月後保護效果即可能下降，所以根據台灣感染症醫學會、家庭醫學會最新疫苗指引補充意見，建議每年均須接種1次流感疫苗，這也是全球一致性的作法。

今年流感疫苗比較不同的是，從四價流感疫苗改為三價流感疫苗，這也令人好奇保護效益是否會受到影響？疾管署資料指出，這是因為自2020年3月以來，全球已未再監測到自然發生B型Yamagata病毒株，世界衛生組織建議移除，鄭仁信醫師強調，三價疫苗代表是專家推估今年最可能流行的病毒株抗原，並不是看到四價就等於保護力比較強 。

而今年台灣可以打到的流感疫苗依照製程技術不同可以分為4種，包含最傳統的雞胚胎流感疫苗，還有新世代細胞流感疫苗、鼻噴式流感疫苗及免疫加強型佐劑疫苗。

鄭仁信醫師說明，其中哺乳類細胞培養的流感疫苗，因為不使用雞蛋，細胞培養過程中比較不會產生抗原突變，可以提供更精準的保護力，如果是更在意疫苗保護效力的人，可優先選擇施打細胞流感疫苗。

至於免疫加強型佐劑疫苗，陳銘真醫師表示，因為添加佐劑可協助誘發、延長或增強對目標抗原產生免疫反應，研究顯示，保護效期最長可達一年，且抗體濃度高於傳統雞蛋疫苗1.4至1.6倍，目前台灣感染症醫學會、台灣家庭醫學醫學會、美國疾病管制署(CDC)及英國疫苗接種和免疫聯合委員會(JCVI)都共同建議流感疫苗的接種應該要有分齡施打的觀念，針對65歲以上免疫衰老的長者們應該優先選用免疫加強型疫苗，藉此刺激身體產生足夠的保護力。

根據疾管署規劃，今年秋冬公費流感疫苗從10月1日起分兩階段開打。鄭仁信醫師提醒，疫苗接種後約需兩週才能產生足夠抗體保護力，提早施打可在流感流行高峰來臨前讓身體獲得完整防護，若符合公費資格的民眾要記得在時程內早早接種疫苗，而如果不符合公費的資格則可以考慮自費接種疫苗。

國人經常利用連假出遊，計畫出國或旅遊的民眾更應該優先考慮接種流感疫苗！鄭仁信醫師指出，不管是在國內或是國外，只要去到人多的地方都有可能受到流感病毒的感染，如果是海外更容易面臨醫療資源不熟悉、語言與文化隔閡、甚至醫療費用高昂等問題，一旦染病後風險比在台灣更大，就像今年初知名女星流感過世，就是一連串不幸要素組合導致悲劇發生，接種流感疫苗就像投保旅遊平安險一樣，是出國前的基本保護。