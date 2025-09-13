加味加熱菸趁法規空窗放行　國健署：添加物禁令公告後一體適用

▲公共場所禁菸，示意圖。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

國健署昨日宣布有1家加熱菸業者完成上市前文件核定，相關品項最快10月11日就能合法販售，拒菸團體怒批國健署遲未公告菸品禁止添加物，竟先違法放行加味加熱菸，有圖利菸商之嫌。國健署今（13）日表示，目前禁止加味菸相關草案仍在研議中，尚無公告時程，未來一旦公告，將一體適用於所有菸品。

國健署日前通過2家業者14品項加熱菸審查，昨日進一步宣布其中1家業者完成上市前文件核定，總計有8品項菸草柱及其3款組合元件（載具）於10月11日生效；也就是說，只要業者時程上可配合，最快10月11日起加熱菸就可以在市面上販售。另有1家業者6品項仍待資料完備及確認，尚未核定。

台灣拒菸聯盟等173個團體昨晚發布聲明怒批，此舉意即連所有「加味加熱菸」也全放行，已公然違背《菸害防制法》第10條立法目的全面禁止所有加味菸；且國健署遲遲未能公告菸品禁止使用之添加物列表，亦有行政怠惰、變相「維護」加味加熱菸菸草業者進入我國市場之疑慮。民間團體憂心，加味加熱菸極易吸引年輕人使用，恐造成不可恢復性的傷害，疾呼監察院應該主動介入調查。

國健署今日發布新聞稿澄清，本次審查及核定均依《菸害防制法》及相關規定依法辦理，並經專家審查後核定，所有程序均合法，並無違法情事。

至於相關添加物草案，國健署菸害防制組組長羅素英表示，先前草案預告期間，社會各界提出約1.3萬則意見，內容相當多元。國健署已持續召開專家會議，研議實務執行與國際經驗，務求制定務實可行的管理規範。目前禁止加味菸相關草案仍在研議中，尚無公告時程，未來一旦公告，將一體適用於所有菸品。

羅素英也強調，經核定產品亦不得宣稱「更安全」或「替代紙菸」等誤導字樣，以確保消費者不受誤導。

▲「台灣拒菸聯盟」對政府違法放行加味加熱菸，表達強烈譴責與抗議。（資料照／記者洪巧藍攝）

國健署強調，未來上市必須符合《菸害防制法》、《菸酒管理法》及稅捐規定，否則不得販售。將會同地方政府啟動稽查專案，針對實體店舖、校園周邊及網路平台等重點區域加強查緝，並增加秘密客抽訪頻率，密集監測業者行為。加熱菸之載具不得展示，若有專賣店公開展示屬違法行為，將加強稽查取締，尤其針對校園周邊列為重點。

國健署指出，政府對青少年使用加熱菸採取零容忍立場，將嚴格禁止販售給未滿 20 歲青少年及孕婦，並持續透過宣導菸品危害與定期公布稽查結果，共同建立菸品防制安全網，守護國民健康。

