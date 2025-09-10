隱藏版神奇食材！1片就能減緩糖吸收　配飯一起吃更美味

▲飲食中只要加上一至兩片海苔，就能減緩糖吸收。（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／綜合報導

想要控制血糖，除了少吃甜食、精緻澱粉之外，竟然還有「隱藏版幫手」！根據外媒報導，日常飲食中只要加上一至兩片海苔，就能在餐後扮演「附加成分」角色，減緩糖吸收，幫助避免血糖飆升，但要選擇調味簡單的烤海苔，避開有加糖、加鹽的調味海苔才行！

在日、韓的飲食習慣中，經常看到海苔，沒想到搭餐的海苔也有這麼大的健康幫助，關鍵在於海苔富含水溶性膳食纖維，如褐藻醣膠與海藻酸，可延緩小腸吸收糖分的速度，降低餐後急速的血糖峰值，此外，海藻中的葉綠素與牛磺酸，也被認為具有支持血糖代謝與胰島素作用的潛力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲程涵宇營養師說明海苔特色，既低熱量又營養豐富。（圖／程涵宇營養師提供）

程涵宇營養師指出，市售壽司海苔一片（約1.5克）僅3大卡，卻能提供0.4克膳食纖維與多種營養素，包括紫菜多醣、維生素B12、葉酸、鐵、鈣等營養素，雖然膳食纖維量不算太高，但確實能在飲食中減緩糖吸收，發揮輔助效果，並提到過去甚至有小型試驗發現，受試者同時攝取海苔與白麵包後，餐後血糖上升幅度由原本的100%降至約68%，顯示其短期確實能緩和血糖反應，「每天吃1～2片是安全的，當作均衡飲食的一部分很不錯，既低熱量又營養豐富」。

不過，程涵宇營養師也提醒，台灣成人碘每日建議量為150μg，以壽司海苔為例，一天一片約1.5g，即可攝取到約130μg的碘，也就是接近一日的碘建議量，甲狀腺疾病患者與慢性腎臟病患者需遵循醫囑攝取；而年輕族群若過量食用海藻類食品，也可能導致碘攝取過多。

民眾可用壽司海苔做巧思搭配，例如將飯糰或納豆與海苔一起入口，能幫助減緩碳水化合物吸收；或將海苔撕碎加入味噌湯，水溶性膳食纖維會隨湯汁釋放，不僅促進腸道健康，對血糖控制也有加分效果