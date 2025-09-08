少年「每分鐘打嗝40次」痛苦休學　「浮針」7次治療奇蹟痊癒

▲少年苦於頑固性打嗝，透過浮針治療才改善症狀。圖非當事人。（圖／記者李佳蓉攝）

記者邱俊吉／台北報導

一名青少年飽受「頑固性打嗝」折磨，每分鐘竟可打嗝高達40次，且不論是西醫或中醫的傳統治療皆無效，導致他進食困難、嚴重失眠，甚至被迫休學，直到接受「浮針」治療，經7次療程後，症狀完全消失，追蹤1個月未復發，也展現浮針未來應用在多種難治疾病的潛力。

亞洲大學附屬醫院副院長周立偉醫師是國內知名的復健醫學專家，曾於2024年入列美國史丹佛大學公布的「全球前2%頂尖科學家」，專精針灸，乾針與浮針；針對3者差異，他解釋，針灸是以直針刺入穴位，乾針則是以針具刺向激痛點，而浮針是以較粗的特殊針具插入皮下，但不刺入肌肉，採淺層橫向（掃散）操作，以鬆解僵硬的「患肌」，也就是內含激痛點的肌肉，而當患肌由硬轉軟，症狀往往能即刻改善。

▲傳統針灸（左圖）針具較細且以直針刺入穴位，浮針針具較粗且採橫插方式鬆解「患肌」。圖非當事人。（圖／周立偉醫師提供，下同）

周立偉表示，他師承台灣復健醫學激痛點治療大老洪章仁教授，而中國中醫師符仲華教授於1996年研發出浮針療法後，希望能建立動物實驗、人體試驗等科學實證，於是親自來台向洪求教，也促成他參與研究，並逐步將浮針推展至國際。

▲傳統針灸與浮針的下針差異。

針對浮針運用，周立偉說明，最初用於網球肘、腰痛、肩頸痠痛等肌筋膜疼痛，但隨個案累積，已逐漸延伸至便祕、胃食道逆流與頑固性打嗝，去年便成功治療一名嚴重的頑固性打嗝青少年個案，並發表於國際期刊。

周立偉指出，該個案長期有過敏困擾，去年8月突然開始持續打嗝，每分鐘達3、40次，且發作可達半小時以上，中間僅短暫緩解，如此長時間折磨使他每晚只能睡3、4小時，不僅影響精神狀態，進食也成問題，導致體重明顯下降，只好暫時休學。

▲少年接受浮針治療後，患肌得以鬆解，打嗝症狀也完全消失。

經多種西藥治療及傳統針灸、推拿、小針刀均無效後，此個案嘗試浮針治療，醫療團隊在腹直肌、豎脊肌與大腿內收肌發現多處僵硬，隨即以浮針皮下掃散鬆解患肌群，結果首次治療後，打嗝便明顯減輕，連續7次療程後症狀完全消失，全程未出現不良反應，追蹤1個月也未復發。

周立偉表示，浮針的價值在於「透過皮下結締組織的介入即可改善內科表現」，例如此個案就是藉由鬆解腹直肌等患肌群，使腹壓得以下降，橫膈膜不再持續痙攣，進而改善頑固性打嗝；他強調，對於已排除重大病因仍反覆打嗝的患者，浮針是安全、即時且有效的選擇，相信未來在其他難治疾病仍有發展空間。