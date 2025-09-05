低頭滑手機頸椎承受壓力比想像更危險　醫：嚴重恐癱瘓

圖文／NOW健康

在人手一機的數位時代，台灣民眾每日平均上網時間高達7小時13分鐘，其中手機使用就占了4小時5分鐘，手機的使用時長占56.6%，「低頭族」已成為現代社會最普遍的生活常態。然而，一起發生在福建泉州的真實案例，為所有人敲響了警鐘：一名19歲的大學生因長期低頭工作與使用手機，竟導致椎管內血管破裂，瞬間從健康青年變成癱瘓患者，此震撼案例提醒大家「頸椎病」恐成現代人的文明病，頸椎健康絕不容輕忽。

數位時代健康殺手 嚴重壓迫脊髓恐致癱瘓

這名化名小東的大三學生，暑假期間在餐飲店打工，每天長時間低頭洗碗、擦桌子，工作結束後又回到宿舍趴著玩手機、打遊戲，每次持續2至3小時。儘管父母曾多次提醒要注意姿勢，但年輕的小東總認為自己「扛得住」，直到某天突然雙下肢失去知覺、胸部以下癱瘓，才驚覺事態嚴重。緊急送往泉州市第一醫院急診檢查發現，小東的頸椎C4至T1椎管內出現巨大血腫，嚴重壓迫脊髓。

台安醫院脊髓神經外科鄒駿龍醫師醫師解釋，長時間低頭會讓頸部後側肌肉承受頭部重量3至5倍的壓力，當肌肉長期疲勞時，壓力會直接作用於韌帶及椎管內血管。尤其患者若原本就存在血管畸形等潛在問題，更容易發生血管破裂出血，導致脊髓急性壓迫。

小心低頭族症候群 對頸椎造成傷害別大意

根據醫學研究，人的頭部約重4至6公斤，頭傾前15度，頸骨支撐的頭部重量增至12公斤；前傾60度令頸椎成直線，負重會便增至27公斤，達平日的5倍。這意味著當我們低頭滑手機時，頸椎需承受相當於背負一個8歲兒童的重量，長期下來對頸椎結構造成極大負擔。

根據健保署統計「神經根型頸椎病」發病率占6成，而近3年的頸椎椎間盤病變人數逐年上升，且有年輕化趨勢。醫師表示，「低頭族症候群」是長時間彎曲頸部使用設備會增加頸部負荷，時間經過會對椎間盤、神經以及伸筋群造成負荷，引起疼痛；頸椎病變不僅造成頸部疼痛，更可能引發多重健康問題。

鄒駿龍醫師強調，頸椎病的患者會有頭痛、後枕部疼痛及頸部肌肉僵硬等症狀，若持續惡化，可能出現肩膀痠痛、上背疼痛、手臂麻木無力等症狀；頸椎退化可能成為肩頸痛、頭痛、眼睛痛、落枕、上背痛、手麻臉麻、交感神經失調等併發症，更嚴重的情況恐致脊髓壓迫甚至癱瘓。

建立「數位健康意識」 養成正確使用姿勢

鄒駿龍醫師提醒，當頸部疼痛成為生活常態時，物理治療是低頭族症候群治療最有效的選擇之一，其治療方式包括姿勢教育、徒手治療、個人化運動計畫以及人體工學指導等。練習運用正確的肌肉群來保護關節和韌帶，是維持所有關節健康靈活的最佳選擇。

在日常預防方面，最重要的是養成正確的3C產品使用習慣：將手機或平板舉高至眼睛水平，避免長時間低頭；每30分鐘進行短暫休息，做些簡單的頸部伸展運動；使用電腦時確保螢幕頂端與眼睛同高；縮下巴運動可以訓練頸椎後側肌群的力量，建議每天進行3組，每組12下，每次維持3秒。

鄒駿龍醫師特別提醒，出現頸部劇烈疼痛且持續超過1週、手臂或手指痠麻無力、頭痛伴隨頸部僵硬、行走不穩或其他相關神經學症狀時，應立即尋求專業神經或脊椎外科醫師診治。不建議求助於非專業資格的民俗療法，以免延誤病情甚至造成更嚴重的傷害。在享受科技便利的同時，仍要記得預防勝於治療，現在開始關注頸椎健康，別讓科技成為健康殺手。



