不是高跟鞋的錯！拇趾外翻「年輕族群激增」　醫點名3類人要小心

記者閔文昱／綜合報導

近年來，拇趾外翻有年輕化趨勢，不少民眾抱怨「鞋子穿不下」、「腳趾卡卡很難受」。光田綜合醫院骨科醫師洪煒竣指出，傳統上大眾常將此問題與女性穿高跟鞋連結，但臨床觀察發現，年輕族群甚至男性患者比例明顯上升，顯示拇趾外翻與體質、遺傳及足部結構異常有更密切的關聯。

洪煒竣分享，門診中曾接診一名年僅25歲的女性患者，早在高中時就發現穿鞋常摩擦拇趾，導致紅腫與不適，但因未影響行走而未積極處理。直到近年從事物流理貨工作，長時間站立與搬運造成腳部負擔，疼痛逐漸加劇，下班後經常喊痛，最終不得不接受微創截骨手術矯正。

同樣有拇趾外翻的患者母親則因職業可穿拖鞋，即使已有變形，日常生活不受太大影響，因此尚未考慮手術。這對母女的對比凸顯，相同的體質與疾病，在不同年齡與職場型態下，會造成截然不同的生活困擾與就醫選擇。

另一名76歲女性患者則屬於長期忽視、惡化的典型案例。多年來她的拇趾持續變形，腳掌側邊長出厚繭，腳趾間擠壓重疊，走路時不僅疼痛，步態也明顯不穩。長年下來，她甚至需仰賴輪椅代步，最終在家屬陪同下就醫，經評估後安排進行微創手術。

洪煒竣強調，這些案例雖同源於拇趾外翻，但因年齡、職業及個人接受程度不同，導致治療時機落差極大，「愈年輕發現、愈早處理，對足部結構保護就愈完整；若拖太久，常已導致中足壓力集中、其他腳趾變形，甚至引發關節炎。」

醫師表示，拇趾外翻嚴重程度可透過X光判定，當外翻角度變大並合併紅腫、行走不穩或穿鞋困難時，就應考慮手術介入。目前常見的微創截骨手術僅需4個小孔完成骨頭切割與鋼釘固定，手術時間約1小時，術後住院1至3天，約2至3個月可恢復正常步態。

洪煒竣提醒，拇趾外翻不只是外觀問題，更關乎行走能力與生活品質，呼籲民眾若出現穿鞋卡腳、紅腫疼痛或走路不穩，應及早尋求骨科診斷，避免小病拖成大困擾。腳掌是身體的地基，若長期歪斜不補救，最終恐造成難以逆轉的傷害。