心悸、走路喘別當老化　醫揭「罕見心肌病變」恐害中風

▲醫師提醒，心臟疾病早期可能僅出現輕微疲倦、走路易喘等症狀。（圖／達志示意圖）

記者趙于婷／台北報導

65歲的李女士則因手麻長年困擾，甚至接受過「腕隧道症候群手術」，後來卻逐漸出現呼吸困難與心律不整，經深入檢查並搭配基因檢測，才確診為「成人轉甲狀腺素蛋白類澱粉沈積症造成的心肌病變（ATTR-CM）」。醫師指出，該病變是少見但嚴重的心臟疾病，典型徵兆包括「心律不整、心衰竭、心肌肥厚」。

亞東醫院心臟血管內科主任張藝耀指出，ATTR-CM是異常蛋白質沉積於心肌所致，會導致心臟肥厚、心律不整及心衰竭，可能進一步導致「神經病變、腎功能異常」，雖然病程無法逆轉，但若及早診斷並配合藥物治療，不僅能延緩病情惡化，也可改善生活品質，讓患者維持心臟功能穩定，降低併發症風險。

針對心臟問題，張藝耀直言，心臟疾病並非遙不可及，早期可能僅出現輕微疲倦、心悸、頭暈或走路易喘等症狀，常被誤以為是「年紀大、體力差」而忽略，除了ATTR-CM之外，心房顫動是最常見的心律不整之一，研究顯示，心房顫動患者中風風險為一般人的五倍以上，且多數中風後難以完全恢復，易造成永久性神經功能障礙。

很多長輩習慣把心悸、頭暈或走路會喘，歸咎於年紀大，因此錯過心臟疾病的黃金治療時機。張藝耀強調，當心跳忽快忽慢時，血液容易滯留於心房內形成血栓，當血栓隨著血流跑到腦部將會引起腦血管栓塞，會大幅增加中風風險，因此一定要正視症狀、主動檢查，包括定期量血壓、心電圖及必要的心臟影像，才能有效預防病情惡化，降低中風或心衰竭風險。