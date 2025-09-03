「心理健康急救員」拚年底培育200人　5行動及時避免憾事

▲台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授張書森。（圖／記者洪巧藍攝）

身體急症有CPR，心理也有CPR！華人心理治療研究發展基金會在衛生福利部支持下，引進澳洲「心理健康急救（MHFA）」計畫訓練「心理健康急救員」，一旦周遭有人心理健康出現狀況，可早期發現並及時給予幫助，避免情況惡化或憾事發生。衛福部預計今年底前調訓近200名衛生人員成為心理健康急救員；華心基金會表示一般年輕人也可以報名接受培訓。

台大公衛學院健康行為與社區科學研究所教授張書森指出，國內成人常見精神疾患（以焦慮和憂鬱為主）的推估盛行率達20.03%，相當於台灣每5人就有1人有「常見精神疾患」。、另根據全國自殺死亡人數/死亡率統計，過去3年有增加情況，又以年輕族群15至24歲自殺率明顯增加，自殺去年也重回國人十大死因。

張書森表示，礙於負面刻版印象或其他因素，許多國人雖有心理困擾卻未主動求助，想幫忙的人則是不知該怎麼幫，心理健康急救課程是解決這項困境的解方之一。

華心心理健康急救計畫專案經理、諮商心理師張瓈文表示，心理健康急救可以幫忙正在出現心理問題徵兆、心理健康問題惡化或者正在經歷心理健康危機的人，透過早期發現並及時給予幫助，儘早為當事人連結專業協助，避免情況惡化或憾事發生，可說是心理健康的CPR，屬於一種急救，不是治療也不涉及診斷。

華心基金會明天第一個正式課程，是由衛生福利部調訓各縣市社區心理衛生中心及毒品危害防制中心的督導和主管共24人接受培訓，經過兩個整天共12小時的培訓，通過線上考核後即可取得心理健康急救員資格。

張瓈文表示，心理健康急救5個關鍵救援行動分別是「傾、聽、給、鼓、勵」，透過接觸及評估處理當事人的危機（「傾」）、非評判性地傾聽和溝通（「聽」）、給予情感和實質支持（「給」）、鼓勵尋求專業協助（「鼓」）、鼓勵尋求其他支持（「勵」），幫助當事人度過心理難關；這些行動乍聽很簡單，但需要學習和練習才能做到位。

張瓈文舉例，我們常安慰心情低落的人「你想太多了」或「不會那麼糟」，其實是阻絕了當事人情感表達的機會，適切的傾聽是不予評判的接納，需要多加練習才能做好；我們面對有自殺危機的人也常不敢主動關心，其實直接問對方是否有自殺的念頭，才有機會開啟對話，適時給予支持，及時避免憾事發生。她指出，這套課程有大量案例演練和討論，就是幫助學員把「傾、聽、給、鼓、勵」說出來和做出來。

衛福部心理健康司司長陳柏熹表示，衛福部已將心理健康急救計畫的推動納入行政院核定的「全民心理健康韌性計畫(114至119年)」，將結合跨部會、地方政府及民間單位逐步系統性推廣，以提升民眾心理健康素養，建構更具支持性的環境，讓有心理健康危機的人都能被接住。

陳柏熹指出，衛福部規劃年底會有近200名人員完成訓練，國內心衛中心總計有1500名人員，希望在明年底之前都接受培訓。華心總幹事藍素禎指出，除了衛生體系人員，華心在衛福部支持下，也將針對警消、村里長和社福團體等容易接觸高危險群的對象，推出免費培訓課程。

華心表示，心理健康急救的願景是訓練人人成為心理健康急救員，將來預計每年至少培訓1千名急救員，一般成年人只要具備中文識讀和口說能力，都可報名接受培訓。