女同時染新冠+類鼻疽發病2周亡　未接觸污水「疑吸入釀感染」

▲疾病管制署疫情週報，防疫醫師林詠青。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

類鼻疽再添死亡個案！疾病管制署今（2）日公布國內新增5例本土類鼻疽個案，另外增2起死亡，都在居住在南部。死亡個案都是有慢性病長者，其中一名是90多歲女性同時感染新冠與類鼻疽，住院治療病況仍持續惡化，發病2周多過世，調查顯示個案颱風時無外出、沒有污水污泥接觸史，從肺部症狀研判不排除是吸入造成的感染。

疾管署今日公布國內上周（8月26日至9月1日）新增5例類鼻疽本土病例，均為居住南部地區，個案年齡介於30多歲至60多歲，皆具糖尿病、高血壓等慢性病史，發病日介於8月上旬至下旬。個案多因發燒、頭痛、咳嗽、呼吸喘等症狀就醫，經疫情調查發現，有2名個案因工作有污水污泥接觸史；5名個案均住院治療中，同住接觸者皆無疑似症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另上周新增2名類鼻疽死亡案例，均為上周已公布之個案，分別為南部70多歲男性與90多歲女性，均於8月中旬出現發燒、呼吸困難等症狀，皆無污水污泥接觸史，皆有高血壓等慢性病史。

值得注意的是，90多歲女性死亡個案是同時感染類鼻疽與新冠。疾管署防疫醫師林詠青表示，個案本身有癌症病史，發病最初僅有咳嗽、呼吸喘，一周後到急診就醫，發現白血球發炎指數增加、腎功能惡化，當時檢驗確認新冠陽性、兩側肺部發炎，診斷新冠肺炎給予抗生素、抗病毒藥物收住院，後續在血液檢體中再確認感染類鼻疽，病況持續惡化，發病2周多死亡。

疾管署表示上周另有新增3例鉤端螺旋體病本土病例，分別為居住於北部2例及中部1例，年齡介於50多歲至70多歲，發病日介於8月上旬至下旬。其中8月下旬發病個案尚在疫調中；另2名個案因發燒、腹瀉等症狀就醫，於潛伏期間皆無國外旅遊史，均有高風險環境（老鼠出沒）或污水污泥接觸史，於治療後皆已出院，同住及職場接觸者均無疑似症狀，衛生單位已進行相關衛生教育。

疾管署指出，今年國內累計55例類鼻疽本土病例（含7例死亡），為歷年同期第3高，分布縣市以高雄市（41例）為多；另今年累計37例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，分布於13個縣市，以新北市及台中市（各7例）為多，其次為高雄市（6例）及台南市（5例），其餘9個縣市介於1-3例。

疾管署提醒，類鼻疽之病原菌存在於受污染的土壤、水池及積水環境中，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能經由食入受污染的水或吸入性感染。

疾管署強調，民眾進行滅鼠工作、風災後清理家戶內外環境或因工作接觸可能受感染動物排泄物污染之水源或屠體組織，應佩戴口罩、防水手套及穿著長筒雨鞋，脫下裝備時記得清洗雙手，飲用水請徹底煮沸，使用自來水清洗食材及水果；此外，如有不明原因發燒等症狀應儘速就醫，並告知醫師是否有污水污泥與動物接觸史及職業暴露史，以及早診斷與治療。