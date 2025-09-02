專家揭35歲後初老危機！　護眼保肝是抗老關鍵

▲在30～40歲的年齡區間，抗老防病很重要的部分就在護眼與保肝。（示意圖／pexels）

文／常春月刊

35歲起坡度會變大，老化下滑的速度更快，從外表已經可以看出一些變化，包括提早出現老花眼、少許白髮、體力衰退等。

這些初老的變化，先天基因可能占50～70％，從家族史可以觀察得到，從健康檢查更可得知進一步情況。丁綺文建議，在39～40歲左右，不妨可做完整的基礎健康檢查，以掌握自己究竟哪些部分較弱，需要補強。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在30～40歲的年齡區間，抗老防病很重要的部分就在護眼與保肝。這時期頻繁注視手機等3C產品，易致眼睛退化、乾澀，甚至出現視網膜病變相關疾病。最好能避免用眼過度，偶爾閉目養神、看遠方，讓眼睛休息或適度做些眼睛運動，以免眼睛肌肉疲勞而提早老花，並可從蔬菜等食物中攝取足量的葉黃素，必要時也可吃葉黃素等保健食品來補充。

睡得飽 肝臟解毒運作正常

葉黃素是類胡蘿蔔素中的元素之一，與玉米黃素同時存在，可以預防老人常見的眼睛黃斑部病變，保護視網膜免受光線傷害，預防老年白內障、視網膜病變的發生。

在解毒最重要的肝臟方面的維護，首先要注重睡眠，丁綺文說，從西醫角度看，晚上10點到凌晨2點是生長激素最旺盛時期，過了青春期之後，生長激素的作用在修補器官，若能有良好的深度睡眠，可以使身體器官獲得修復，不會老化太快，也能讓人體最重要的「解毒工廠」──肝臟得以運作良好，排毒順暢。

在保肝飲食方面，最重要的是避免吃到農藥或過多人工添加物，因此，食材應講究自然，以追求安全、乾淨、衛生為原則，更勝於重視口味，以免日積月累造成肝臟負擔。

《 營養觀點 》養血補氣、陰陽平衡

30歲過後的初老階段，除了眼睛視力略退化的問題，郵政醫院營養師黃淑惠指出，皮膚也會呈現乾燥、角質化的老化現象，並容易因工作壓力大而容易疲累。

在30～40歲的年齡層，營養的消化吸收最為重要。為強化腸胃功能，建議宜選擇能幫助消化的食材，主食可多吃全穀類或山藥、薏仁等助消化的食物，或用蓮藕、蓮子或南瓜、地瓜等黃色食材取代澱粉類主食，也可運用山楂煮成茶飲或入菜來幫助開胃。

護眼方面，可多吃含維生素A、β胡蘿蔔素的紅、黃色蔬菜水果，幫助視力維持；補充含維生素B2的全穀類、牛奶、堅果與豆類，以免眼睛容易疲勞畏光。有些人會眼窩疼痛，宜補充可幫助神經傳導的維生素B1與B12，補充B1可從糙米、胚芽米而來，B12則在蛋黃與瘦肉中含量較豐富。蛋黃中含DHA也有助於視網膜。中藥材的菊花、枸杞、決明子等亦對補眼有益。

在呵護皮膚方面，黃淑惠認為，應補充維生素A，以協助肌膚膠原蛋白的保濕作用，避免角質化；可多吃含菸鹼酸的瘦肉、蛋、豆、堅果類，以避免脂漏性皮膚炎。工作忙碌的外食族，宜避免偏食，少吃加工食品，多從天然食物中攝取維生素B群，以降低神經炎、口角炎與皮膚不好的機率。

此外，可多食用堅果如腰果、杏仁、南瓜子來補充礦物質鋅，幫助維持體力與精力；並可多吃長在泥土中的根莖類、海藻與菇類，藉以補充微量元素硒，協助清除體內的自由基，幫助抗老。

抗老防病攻略

要有持續耐久力，必須「滋陰」、「排毒」。

強化腸胃功能，選擇助消化的食材，如全穀類、山藥、薏仁、蓮藕、地瓜

護眼美膚，補充足量葉黃素，多吃含維生素A、β胡蘿蔔素與維生素B群、DHA等營養素食物。

重睡眠好保肝，睡眠充足，食材應自然，以安全、衛生為原則。

補充體力精力，可食用堅果。

清除自由基抗老化，可多食用根莖類、海藻與菇類等食物，以補充微量元素硒。

延伸閱讀：

.喝對菠菜汁，補眼抗老又控糖！5大健康好處一次看懂

.營養學博士推薦4蔬菜，幫你清腸縮小腹，有蔬菜之王的食物上榜