ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

再槓北市長照涵蓋率　呂建德：資源拿得多只贏離島不需檢討？

▲▼衛福部次長呂建德。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛福部次長呂建德，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市長蔣萬安因為補助款爭議槓上中央，衛福部次長呂建德昨批評北市長照布建敬陪末座，北市衛生局再拿數據反擊，稱長照成果更受國際評比認可，請衛福部收回指責。呂建德今（29）日再批「北市府拿那麼多錢和資源，長照需求服務涵蓋率只贏離島的連江跟金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」

呂建德昨日在行政院會後記者會表示，希望每一分錢，地方首長都能花在刀口上，請問蔣市長，重陽敬老禮金在一定年齡以上要增加到3000元，中央給這個錢是希望能在地方建設上、地方福利上，「對於弱勢多多補助，全國長照佈建平均是70%，台北市58.6%在各縣市敬陪末座」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市衛生局晚間則駁斥，該指標未將北市的多元方案納入計算，照顧替代率113年底已達85%，長照成果更受國際評比認可，請衛福部收回指責、切勿抹煞基層同仁的努力。

衛福部今日公布北市過去長照需求服務涵蓋率數據，111年47.33%（全國為69.51%，排名20）、112年53.51%（全國為80.19%，排名20）、113年58.10%（全國為84.86%，排名20）。呂建德直言「北市長照服務涵蓋率全國倒數第三，只贏離島的連江跟金門，資源拿得多，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」

呂建德表示，長照資源跟人口數相關，失能人口多自然就拿得多，他印象新北市經費達百億最高，北市則緊接在後，但不管在六都、全國排序都很高，重點是蔣市長拿了這麼多錢跟資源，應該要做長照資源的布建，眼前布建結果是這樣，怎麼還去發重陽禮金。「不是不能發，而是要有先後順序」。

呂建德指出，長照需求服務涵蓋率的計算方式，分子為實際使用長照2.0服務人數，分母則為推估長照需求人口，目的在於確保各縣市比較基準一致，並反映資源布建與實際使用情況，甚至全世界都是一樣指標。但北市的多元方案計算包含健康促進、健康、亞健康老人都納入，那實際分母應該會更大，與學術及專業通行作法不符，「台北市要自創一個也可以，但要說清楚」，不能我說A、你跟我說B。

衛福部表示，肯定台北市推動多元服務的努力，也理解地方政府希望展現成果的用心。數據呈現應以嚴謹、專業為本，才能正確評估長照服務是否真正滿足失能者需求。將持續與各地方政府合作，確保長照服務資源公平布建，共同提升全國長照品質。衛福部將繼續秉持公平、公正的立場，推動社會福利政策，並期盼各方攜手為民眾創造更實質的福祉。

【開口2字笑翻全場】阿嬤「台味神翻譯」…大家秒懂XD

關鍵字： 長照政策 台北市長 衛福部 政策爭議 社會福利

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

不要輕忽小痛！疼痛科權威孫維仁推「無痛老化」　倡太極拳養生

八仙塵爆助傷患止痛「無人成癮」　孫維仁：治病也要治痛

癌症患者忌諱「鬼月動手術！」　醫示警1事才可怕

再槓北市長照涵蓋率　呂建德：資源拿得多只贏離島不需檢討？

高雄境外登革熱+1！30歲女越南頭痛發燒返台　確診前曾外出用餐

「球黴菌症」個案激增！台大醫院確認13例都曾赴美　5症狀要注意

心跳僅30下！　震波碎石術助74歲婦人重獲新生

快訊／遭控奶粉含糖過高　亞培聲明：配方皆符合食藥署規定

將卸任衛福部長　邱泰源：下一步回台大看診、教學

長輩吃安眠藥猝死率高　醫揭5警訊：感覺藥效變弱要小心

讀者迴響

回到最上面