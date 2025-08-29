再槓北市長照涵蓋率　呂建德：資源拿得多只贏離島不需檢討？

▲衛福部次長呂建德，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

台北市長蔣萬安因為補助款爭議槓上中央，衛福部次長呂建德昨批評北市長照布建敬陪末座，北市衛生局再拿數據反擊，稱長照成果更受國際評比認可，請衛福部收回指責。呂建德今（29）日再批「北市府拿那麼多錢和資源，長照需求服務涵蓋率只贏離島的連江跟金門，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」

呂建德昨日在行政院會後記者會表示，希望每一分錢，地方首長都能花在刀口上，請問蔣市長，重陽敬老禮金在一定年齡以上要增加到3000元，中央給這個錢是希望能在地方建設上、地方福利上，「對於弱勢多多補助，全國長照佈建平均是70%，台北市58.6%在各縣市敬陪末座」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

北市衛生局晚間則駁斥，該指標未將北市的多元方案納入計算，照顧替代率113年底已達85%，長照成果更受國際評比認可，請衛福部收回指責、切勿抹煞基層同仁的努力。

衛福部今日公布北市過去長照需求服務涵蓋率數據，111年47.33%（全國為69.51%，排名20）、112年53.51%（全國為80.19%，排名20）、113年58.10%（全國為84.86%，排名20）。呂建德直言「北市長照服務涵蓋率全國倒數第三，只贏離島的連江跟金門，資源拿得多，繳出這樣的成績不需要檢討嗎？」

呂建德表示，長照資源跟人口數相關，失能人口多自然就拿得多，他印象新北市經費達百億最高，北市則緊接在後，但不管在六都、全國排序都很高，重點是蔣市長拿了這麼多錢跟資源，應該要做長照資源的布建，眼前布建結果是這樣，怎麼還去發重陽禮金。「不是不能發，而是要有先後順序」。

呂建德指出，長照需求服務涵蓋率的計算方式，分子為實際使用長照2.0服務人數，分母則為推估長照需求人口，目的在於確保各縣市比較基準一致，並反映資源布建與實際使用情況，甚至全世界都是一樣指標。但北市的多元方案計算包含健康促進、健康、亞健康老人都納入，那實際分母應該會更大，與學術及專業通行作法不符，「台北市要自創一個也可以，但要說清楚」，不能我說A、你跟我說B。

衛福部表示，肯定台北市推動多元服務的努力，也理解地方政府希望展現成果的用心。數據呈現應以嚴謹、專業為本，才能正確評估長照服務是否真正滿足失能者需求。將持續與各地方政府合作，確保長照服務資源公平布建，共同提升全國長照品質。衛福部將繼續秉持公平、公正的立場，推動社會福利政策，並期盼各方攜手為民眾創造更實質的福祉。