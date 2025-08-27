石崇良將掌衛福部　醫界讚歷練完整「盼解3大挑戰」

▲傳石崇良將接任衛福部部長一職。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

外傳現任健保署署長石崇良將接任衛福部部長一職，引發醫界關注。對此，台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁認為，石崇良歷練完整，若他確實升任部長，相信能帶領衛福部解決當前醫療體系的3大挑戰，包括「藥品關稅衝擊、健保改革永續、優化醫界執業環境」。

洪子仁說，石崇良長期深耕醫療與公共衛生政策，歷練完整，從醫事司司長、衛福部常務次長，再到健保署署長，都展現出務實、專業、沉穩的領導能力，在健保制度永續、醫療服務整合、數據治理與風險管理等領域，他都能以專業思維和務實作為，帶領團隊找出解方，獲得醫界與社會的肯定。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他提到，若石崇良確定接任衛福部部長，在藥品關稅衝擊方面，由於石崇良熟悉醫藥政策與產業結構，能在確保病人用藥權益的同時，平衡藥價合理性，相信可以協調跨部會因應策略，讓台灣民眾能持續獲得可負擔且安全的藥品。

另外，洪子仁也直言，石崇良過去在健保署推動支付制度創新、強化醫療資源分配，期待他能進一步推動價值導向的健保支付模式，還有醫界執業環境部分，現今面臨醫療人力過勞、醫師加班費稅制、護理留任率低落，都是影響醫界長期穩定發展的痛點，相信他深知第一線醫事人員的壓力，若能在政策層面給予合理支持，包括人力補充、制度獎勵與環境優化，將有助於醫界穩定。

洪子仁強調，對石崇良的能力與遠見充滿信心，他兼具政策經驗與專業判斷力，相信能凝聚政府與醫界共識，推動藥政、健保與醫療環境3方面的系統性改革。