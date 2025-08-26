食品大廠「金車」進口中國八角粉　檢出致癌蘇丹色素

▲中國進口八角粉檢出蘇丹色素。（圖／食藥署提供，下同）

記者趙于婷／台北報導

食藥署今公布最新邊境查驗不合格產品，其中「金車股份有限公司」從大陸進口的「八角粉」檢出蘇丹色素一號，依規定在邊境直接銷毀，不得退運。另「魚金貿易有限公司（上引水產）」從日本進口的「蔥」檢出農藥殘留違規，依規定退運或銷毀。

「金車股份有限公司」輸入產地為中國的八角粉，製造出口商為「成都如實香料有限公司」，在邊境檢出蘇丹色素一號，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批中國的八角粉總計170公斤，在邊境必須銷毀，不得退運。

根據食藥署統計近半年，從114年2月18日至114年8月18日止，受理中國報驗的八角粉報驗批數為15批，檢驗不合格批數為2批，不合格率為13.3%，檢驗不合格原因為蘇丹色素不合格。食藥署已經從113年4月11日起至115年8月17日止，對於中國報驗的八角粉在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

另外，「魚金貿易有限公司」報驗的日本蔥，檢出殘留農藥美氟綜0.15ppm及脫芬瑞0.11ppm，依據「農藥殘留容許量標準」，殺蟲劑美氟綜及脫芬瑞的法規容許值皆為0.01ppm，這批日本的蔥在邊境必須退運或銷毀。食藥署針對「魚金貿易有限公司」在邊境由一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

▲日本進口蔥農藥殘留超標。