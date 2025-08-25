網購第一泡菜「冷藏用常溫送、標示不實」　遭重罰38萬

▲「協發行泡菜」遭查獲違規。（圖／食藥署提供）

記者趙于婷／台北報導

衛福部食藥署今公布醃漬蔬菜製造業稽查專案結果，其中號稱「網購第一泡菜品牌」的知名產品「協發行泡菜」遭查獲「以常溫運送冷藏食品」、「3項產品被發現成分標示不實」，遭罰38萬元。

食藥署聯合地方政府衛生局進行醃漬蔬菜製造業稽查專案查核，針對過去曾抽驗不合格製造業者優先納入查核對象，總計查核73家。查核重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範（GHP）準則符合性、產品責任險、使用之食品添加物及產品標示等項目，並抽驗成品檢驗防腐劑、漂白劑、甜味劑或食品中微生物衛生標準等。

食藥署中區管理中心主任林旭陽指出，部分業者不符合食品良好衛生規範 （GHP），其中1家經命限期改正後仍複查不合格，為台南市「協發行國際食品有限公司」，生產的泡菜被查獲未依規定溫層配送，應該要冷藏的產品卻以常溫運送，GHP複查仍不合格。

林旭陽說，該業者已經違反《食安法》第8條，由於情節重大，且該公司資本額大，因此加倍裁罰，原本是6萬元起跳，本案開罰24萬元。

另外，協發行國際食品有限公司的「泡菜黃瓜、黃金泡菜、韓式泡菜」共3項產品，也被查獲標示違規，標示字體過小，且產品成分標示與實際不符，有2項添加物有標示但未使用，另2項添加物有使用但未標示，已經違反《食安法》第22和28條，針對標示不實開罰14萬元，總計遭罰38萬元。

協發行國際食品有限公司也發出聲明致歉，所有商品皆以冷藏或冷凍方式配送，絕無常溫出貨情形，因消費者同時訂購冷藏與冷凍商品時，本公司以冷藏混合配送，對此疏忽深感抱歉，並將立即調整物流作業，確保後續配送方式完全符合規範，保障消費者權益。

而有關產品標示字級，業者表示，部分小型包裝因空間受限，完整展開成分標示時確實難以達到法規要求的字級大小，對於造成消費者閱讀不便，深表歉意，目前已與主管機關討論改善方案，並會依規定逐步調整，讓資訊更清楚呈現。

至於產品標示不符的情形，業者說明，主要源於標示格式未及時更新（如「鹽（鹽、亞鐵氰化鉀）」或「醋（水、米、食用酒精、果糖）」未完整展開），或未能同步配合原物料廠商的資訊更新，導致部分內容與最新規範有所落差，已全面展開修正工作，並將持續加強內部稽核，避免類似問題再次發生。

