24歲男陰莖短小無法勃起　深夜突抽搐「泌乳激素瘤」作怪

▲▼亞大醫院新陳代謝科醫師王子源。（圖／亞大醫院提供）

▲亞大醫院新陳代謝科醫師王子源。（圖／亞大醫院提供）

記者洪巧藍／台北報導

24歲的吳姓男子整天宅在家，沒想到某天凌晨竟然全身抽搐、眼球上吊，家人緊急把他送往急診，頭部電腦斷層顯示蝶鞍上方有一顆約5公分的腫瘤，血中泌乳激素嚴重超標；該名男性成年後第二性徵始終沒有出現，陰莖短小不會勃起，最後確認是泌乳激素瘤作祟，緊急安排手術切除腫瘤。

收治個案的亞大醫院新陳代謝科醫師王子源表示，患者自述身體健康，不過成年後第二性徵始終沒有出現，不僅陰莖小且不會勃起，此外陰毛腋毛稀少，害羞的他不敢交女友，整天都宅在家裏滑手機打電玩，也沒有勇氣就醫檢查，直到某日凌晨3點多，父親起床上廁所，聽到房間有怪聲，開門發現兒子全身不停抽搐，連忙打119送醫。

王子源指出，經腦部影像檢查驚見5公分大的腫瘤，內分泌功能檢查則發現泌乳激素超過200 ng／dL(男性正常值2.6-17)，睪固酮、濾泡刺激素及黃體刺激素3項數據都偏低，而甲狀腺及腎上腺功能正常，綜合評估後懷疑是少見巨大泌乳激素瘤，安排手術後，泌乳激素旋即降至101，病理切片報告也證實是泌乳激素瘤，出院後持續回診服用降泌乳激素藥治療，目前泌乳激素已經降到正常值4.67。

王子源說明，泌乳激素瘤是腦下垂體前葉分泌過多泌乳激素的良性腫瘤，男性和女性的症狀表現明顯不同，女性症狀為月經異常、泌乳、不孕、性慾下降等，因為症狀明顯，所以女性會很快就醫提早發現，此時泌乳激素瘤通常小於1公分，不用接受腦部手術，只需服藥治療即可。

至於男性症狀，王子源說明，青少年沒有第二性徵、成年人性慾減退、陽萎、男性女乳症，往往因心理因素難以起齒，等到視力模糊或視野缺損、頭痛、甚至抽慉時才被發現很大的腫瘤，如此案例來說，直到24歲第二性徵都尚未出現，因而出現上述症狀，此時就必須開刀治療，且也無法完全清除腫瘤。

王子源提醒男性民眾，如果年滿18歲仍沒有出現第二性徵，或是有陽萎的情形，也許就是泌乳激素瘤造成的，千萬不要怕沒面子而延誤就醫，可以掛新陳代謝科查原因，才能即早診斷即早治療。

關鍵字： 泌乳激素瘤 新陳代謝 王子源

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

