年輕人體檢「血糖黑字就安全？」　營養師曝5警訊：離糖尿病不遠了

台灣糖尿病就醫人數逐年增加，平均每10人就有1人可能是糖尿病患者，許多人都以為年紀大才會得糖尿病，實際上早有年輕化趨勢。對此，營養師劉雅惠就指出，現在年輕人壓力大、外食多、動得少，若出現「剛吃飽飯就想睡覺」、「吃飽後很快就餓了」等5種狀況，可能已經離糖尿病不遠了。

劉雅惠於臉書發布影片表示，有些人以為抽血報告空腹血糖「黑字」就是安全的，其實那只是還沒驗出來而已，現在年輕人壓力大、外食多、動得少，胰島素早就不平衡，只是自己還不知道，「血糖早就不是老人家的專利了」。

劉雅惠說到，如果出現以下5種症狀，包括剛吃飽飯就想睡覺、吃飽後很快就餓了、四肢都瘦但肚子卻很大、怎麼睡都睡不飽感覺很累、沒有家族病史但超愛吃甜食，都是高血糖的警訊。

劉雅惠也曾發文指出，「胰島素阻抗」不是只發生在糖尿病患者身上，有些人空腹血糖正常，但胰島素阻抗指數HOMA-IR過高，除提升糖尿病風險外，也增加肥胖、心血管疾病風險。

若想改善胰島素阻抗，劉雅惠建議，可以多吃水溶性膳食纖維，如木耳、洋菜、燕麥、蘋果等，幫助延長胃排空、降低飢餓感，讓胰島素不會快速起伏；避免單一食物，像是吐司加燕麥奶，應改為吐司、豆漿加堅果；減少攝取澱粉，特別是精緻澱粉、精製糖，避免血糖快速增加又下降；避免加工食品，因加工食品中的食品添加物及植物油，可能造成omega-6 油脂與Omega-3比例失衡，導致慢性發炎；攝取足夠的蛋白質，讓胰臟有機會休息，改善胰島素敏感度。

