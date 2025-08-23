熱傷害會致命　醫示警「5大徵兆」：別等到口渴才喝水

▲醫師提醒，夏天在戶外活動，一定要當心熱傷害。（圖／達志／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

夏天是戶外活動旺季，但可要小心熱傷害風險！醫師指出，身體在高溫環境下，散熱機制容易超負荷，若忽略補水、防曬與休息，可能從輕微不適迅速惡化成中暑，甚至會危及生命，一定要留意4大守則避免熱傷害，另也要注意「頭暈、心悸、噁心、肌肉痙攣、極度口渴」等5大徵兆。

夏季高溫屢創新高，外出遊玩雖然令人期待，但長時間曝曬於烈日下，恐增加中暑、熱衰竭、熱痙攣等熱傷害風險。台北市立聯合醫院和平婦幼院區急診科主任鍾稟彥說明，熱傷害可分為熱痙攣、熱衰竭與中暑，其中中暑最為危險，若體溫迅速升高至40℃以上，可能導致意識混亂、昏迷甚至危及生命。

鍾稟彥提醒，熱傷害常見前兆包括頭暈、心悸、噁心、肌肉痙攣與極度口渴，長者、幼童、慢性病患及從事戶外工作者更需提高警覺，在戶外活動一定要特別避免「熱傷害」4大守則。

1. 避開高溫時段：建議戶外活動安排在上午10點前或下午3點後，並盡量尋找陰涼或室內休息區。

2. 適當補充水分與電解質：不要等到口渴才喝水，每15~20分鐘小口補水一次，大量流汗時，可適量補充含電解質飲品。

3. 穿著透氣、防曬衣物：選擇淺色、輕薄、排汗材質的衣物，並配戴帽子、墨鏡，適當使用防曬乳。

4. 注意身體警訊：若出現頭暈、冒冷汗、心跳加快等症狀，應立即移至陰涼處、補水降溫，必要時就醫。