老翁眼皮腫到睜不開　醫揪出「鼻竇炎」害眼周塞滿膿瘍

84歲的李爺爺半個月前突然出現右眼腫脹情形，但卻一直不以為意，直到過了兩周出現疼痛、影響視野，就醫檢查發現，是鼻竇黏膜腫脹，引起眼周出現膿瘍，診斷為「急性鼻竇炎併發右眼上皮膿瘍」。醫師提醒，「幼童、長者或免疫力低下的族群」皆可能因簡單的鼻竇炎而影響周圍器官與組織，進而產生併發症。

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師吳姳萱指出，李爺爺在排除眼科疾病後，透過電腦斷層發現其鼻竇黏膜腫脹，導致鼻竇開口阻塞，進而影響眼周，出現膿瘍情形，遂執行3D立體定位導航微創鼻竇內視鏡手術及右側上眼皮膿瘍切開引流手術，術後症狀緩解，定期回診追蹤。

吳姳萱說明，鼻腔由許多軟骨及硬骨組成，形成大大小小的隔間，分別有額竇、篩竇、蝶竇及上頷竇，主要功能包括減輕頭骨重量、幫助呼吸道保濕與過濾、聲音共鳴及保護腦部與臉部的重要結構，一旦發炎或阻塞，就會導致鼻竇炎。

吳姳萱提到，鼻竇炎依照病程可分為急性（通常小於4周）與慢性（超過12周），病人通常會出現鼻塞、分泌物增加、臉部疼痛、嗅覺減退或喪失等症狀，「幼童、長者或免疫力低下的族群」可能影響周圍器官與組織，從而產生併發症，例如眼眶蜂窩性組織炎及眼膿瘍、腦膜炎、海綿竇栓塞等。

鼻竇炎的診斷通常以病史詢問、鼻鏡理學檢查進行，以藥物治療為主要選擇，但若是像李爺爺一樣影響到周圍器官組織，就需透過手術解除病灶。隨著醫療技術的推展，現在可利用3D導航確認病灶，再藉由內視鏡以微創削切刀切除組織，同時再透過引流方式，將膿瘍清除。

吳姳萱提醒，近期病毒性感冒流行，若病程拖延即可能導致鼻竇炎，民眾若出現上述不適症狀，且持續一周未有好轉，建議盡早至耳鼻喉科求診。