她腹股溝冒「吊鐘狀腫塊」磨到發炎　醫揭原因：最慘恐感染壞死

記者洪巧藍／台北報導

一名43歲女性在右腹股溝處發現突出一顆吊鐘狀小腫塊，原先不以為意，後來因局部腫痛而就醫，檢查才知道是長了「贅生皮」，又因為長褲天天摩擦導致皮膚破損，進而傷口發炎。醫師指出，贅生皮是一種常見的良性皮膚增生，但有時會因為發生部位容易摩擦、擠壓，導致皮膚破損而出現紅腫、感染甚至壞死的情況。

收治個案的書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，贅生皮（Skin Tags）是由真皮層的纖維組織過度增生而形成，內含微細血管，通常是小小的懸掛皮膚組織，常見於身體上皺褶處，如眼皮、頸部、腋下、腹股溝等，發生原因目前大多認為與年齡、體重有關。

目前贅生皮具體成因尚未完全明確，黃季怡解釋，中老年人隨著年齡增長，贅生皮出現的機會增多；體重增加會使皮膚摺痕和摩擦部位增加，提高這些部位出現贅生皮的機會；懷孕的婦女則因荷爾蒙影響而使得贅生皮發生的可能性上升。

黃季怡指出，贅生皮外觀雖不美觀，但多半不會對健康造成威脅，一般來說不會引起疼痛或搔癢，也沒有傳染性。不過，贅生皮有時因發生部位容易摩擦、擠壓，導致皮膚破損，或者扭轉造成局部缺血，而出現紅腫、感染甚至壞死的情況，所以若患部出現紅腫疼痛要當心。

治療方面，黃季怡提到，常見的方式有局部藥物治療、冷凍療法、雷射治療、電燒灼治療、手術切除等，一般門診治療即可處理。有贅生皮者，對於贅生皮位置可多加注意，避免穿著過緊的衣物，或配戴飾品，降低摩擦的機會；保持乾燥清潔，降低發炎感染的可能；當贅生皮引起不適或是有明顯變化時應儘早就醫檢查。

最後黃季怡提醒，有些人會自行掐除或局部使用藥物想去除贅生皮，反而造成傷口發炎感染。倘贅生皮有出現紅腫疼痛時，建議積極治療，以免引起併發症或留下疤痕。對於皮膚上的凸起物、腫塊有時長得相似卻是不同疾病，因此發現身上有凸起物、腫塊時，最好還是就醫檢查，確認病因。