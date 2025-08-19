ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

國人最常見「淋巴瘤」惡性度高　健保擴大給付治療可省400萬

瀰漫性大B細胞淋巴瘤雙特異性抗體獲健保給付。（圖／記者趙于婷攝）

▲ 瀰漫性大B細胞淋巴瘤雙特異性抗體獲健保給付。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

瀰漫性大B細胞淋巴瘤（DLBCL）是國人最常罹患的淋巴瘤，雖有機會治癒，但因惡性度高與侵襲速度快，一旦不幸復發，可能僅剩半年壽命。健保署在今年8月1日起，正式擴大第3線藥物給付，符合提件病友最長可申請12個療程，推估第5年時，每年將有約200名病友可受惠，最多有望省下350萬元至400萬元不等的藥費。

中華民國血液病學會黃泰中秘書長表示，淋巴瘤可分為何杰金氏與非何杰金氏兩大類，依最新111年癌症登記報告資料，當年度淋巴瘤新案例共有3,433例，其中九成以上為非何杰金氏淋巴瘤（3,219例）。

中華民國血液及骨髓移植學會葉士芃理事長分析，瀰漫性大B細胞淋巴瘤是非何杰金氏淋巴瘤最常見的類型，在台灣約佔五成以上，雖較好發於50歲以上族群，但任何年紀都可能罹病；因惡性度高、侵襲快速，且可能侵犯全身器官，因此治療應越快越好，避免等待空窗期。

過往要使用第三線雙特異性抗體藥物，患者必須自行負擔破百萬高價藥費，健保署從今年8月1日起，給付條件包括「復發性或難治性瀰漫性大B細胞淋巴瘤」、「先前曾接受至少兩線全身治療」、「具CD20抗原陽性」以及「前線救援治療需符合a.治療兩個療程以上復發或發生疾病惡化；或b.經造血幹細胞移植治療失敗者」等。

黃泰中說，雙特異性抗體則是健保申請通過就可立刻使用，也不限制醫院，對無法跨縣市醫療與病況較緊急的病人來說，有望補足其需求，只是雙特異性抗體療程設計為分次施打，整體療程期間會較長，但也因為給藥設計為逐步調高劑量，因此在毒性與副作用控管上也會相較緩和。

葉士芃強調，瀰漫性大B細胞淋巴瘤是有可能治癒的癌症，面對治療策略越來越多元與多樣，治療成績也持續進步，病友可主動跟主治醫師討論治療選擇，積極配合醫囑，都有機會長期穩定病情，接下來符合給付條件的復發性或難治性的患者，都有機會於第三線由醫師協助申請雙特異性抗體、最多12個療程的給付。

