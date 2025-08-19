類鼻疽添1死「無關風災仍染病」　豪大雨後清理家園慎防

▲疾管署疫情周報，副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（19）日公布國內上周新增1例類鼻疽及5例鉤端螺旋體病本土病例，均為丹娜絲颱風後發病。此外，還確認一起類鼻疽死亡個案，為南部70多歲男性，本身有慢性病史，發病時間為風災前，期間兩度就醫沒改善，再到急診已經雙側肺炎收治加護，發病3周後因為併發敗血性休克死亡。雖然與風災無關，但懷疑可能是塵土飛揚吸入感染致病。

疾病管制署公布上周新增5例鉤端螺旋體病本土確定病例，居住於南部地區2例及中部地區3例，年齡介於20多歲至50多歲，發病日介於7月中旬至8月上旬，多因發燒、頭痛等症狀就醫；經疫情調查發現其中4名個案於禽畜屠宰或批發相關場所工作，2名個案工作環境中發現鼠跡；1名個案曾於7月中下旬因旅遊行程曾接觸汙水汙泥。

5名個案經以抗生素治療，均已出院，同住及職場接觸者均無疑似症狀，衛生單位已進行相關衛生教育，並教導定期進行滅鼠工作。

另國內新增類鼻疽死亡案例，林詠青指出，個案是南部70多歲男性，本身有腎臟病及高血壓等慢性病史，無汙水汙泥接觸史，發病時間為6月中旬、風災之前，出現發燒、咳嗽、腹痛，兩度就醫症狀沒有改善，發病第六天出現因為胸悶、胸痛、腹痛到急診就醫，X光看到兩側肺炎，就醫隔天呼吸困難惡化，血氧偏低休克，轉加護病房治療，醫院血液培養檢驗出類鼻疽致病菌，後續7月上旬因肺炎併發呼吸衰竭及菌血症死亡，發病到死亡3周。

林詠青說明，國內類鼻疽疫情多在颱風過後的一個月內激增，不過，死亡的老翁發病時間早於風災之前，並沒有遇到颱風跟淹水，但類鼻疽的病原菌原本就普遍存在環境之中，懷疑有可能是因為塵土飛揚吸入感染，這點也符合老翁的肺炎症狀。

疾管署說明，今（2025）年國內累計41例類鼻疽本土病例，其中4例死亡，為歷年同期第3高，以50歲以上主要年齡層，分布縣市以高雄市為多，其中19例於丹娜絲颱風後發病。另今年累計28例鉤端螺旋體病本土病例，低於近5年同期，其中14例於丹娜絲颱風後發病。

疾管署提醒，類鼻疽之病原菌存在於受污染的土壤、水池及積水環境中，由於強風暴雨易使土壤及泥水中的病原菌暴露於地面並更易傳播，除了接觸傳播外尚可能經由食入受污染的水或吸入性感染。而鉤端螺旋體廣泛存在於齧齒類動物（如老鼠）、野生動物、寵物（狗，貓較少見）和牲畜（牛、豬、馬）等，受感染的動物可能無症狀，但其尿液大量排菌，污染水及土壤，透過皮膚或黏膜進入人體，易發生於經常接觸可能受感染動物排泄物污染之水源或屠體組織之工作者（如農民、畜牧業者等）。

疾管署強調，民眾進行滅鼠工作、風災後清理家戶內外環境或因工作接觸可能受感染動物排泄物污染之水源或屠體組織，應佩戴口罩、手套及穿著長筒雨鞋，脫下裝備時記得清洗雙手；此外，如有不明原因發燒等症狀應儘速就醫，並告知醫師是否有汙水汙泥與動物接觸史及職業暴露史，以及早診斷與治療。