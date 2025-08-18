脂肪肝有救！研究揭芝麻油「助減重、控血糖」　效果遠勝橄欖油

▲根據統計，台灣約30%民眾有脂肪肝。（示意圖／資料照／亞大醫院）

記者閔文昱／綜合報導

芝麻油向來被視為料理調味品，但最新研究發現，它在血糖控制與護肝效果上，表現甚至優於橄欖油。基隆長庚紀念醫院肝病防治中心主任錢政弘指出，針對60位脂肪肝女性患者進行的臨床隨機試驗顯示，每日攝取30公克芝麻油並搭配低卡飲食，持續12週後，不僅體重下降，血糖指標與胰島素效率也明顯改善，展現延緩甚至預防糖尿病的潛力。

錢政弘今（18日）在臉書引述《BMC Nutrition》的研究數據指出，芝麻油組的空腹血糖平均下降18.2 mg/dL，明顯優於葵花油組的4.3 mg/dL；空腹胰島素則下降3.2 µIU/mL，相較之下葵花油組僅降0.5 µIU/mL。進一步觀察，芝麻油組的胰島素阻抗下降1.4（葵花油組僅0.3），胰島β細胞功能則提升15.6（葵花油組僅3.2）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

錢政弘解釋，芝麻油含有木酚素、植物雌激素與抗氧化成分，能透過代謝、荷爾蒙與抗氧化三大途徑，改善胰島素敏感度並保護β細胞，因而展現出優異的血糖控制力。

▲研究證實，芝麻油可降血糖、護肝。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不僅如此，芝麻油還能改善肝臟發炎、減少肝細胞受損。錢政弘指出，芝麻富含維生素E，以及芝麻素、芝麻林素、芝麻酚等木酚素，具有強大抗氧化作用，對於脂肪肝患者來說，適量攝取有助於延緩疾病惡化。

不過，使用方式是關鍵。研究中特別要求參與者「冷用」芝麻油，例如淋在沙拉、拌飯或麵、或加入煮好的菜餚，而非用於煎炸或高溫烹調，避免破壞芝麻素與維生素E等營養成分。錢政弘強調，唯有冷用才能保留其完整健康效益，「不只穩定血糖，更能加倍發揮護肝作用」。

醫界普遍肯定橄欖油、亞麻籽油、芥花油等植物油的健康價值，但錢政弘提醒，多項研究均顯示芝麻油在血糖控制方面特別突出，呼籲民眾可在日常飲食中適度添加芝麻油，正確食用方式將有助於維持代謝健康，並降低糖尿病風險。