吃飽就想睡？營養師示警「血糖異常」前兆：恐是胰島素阻抗

營養師提醒，吃飽就想睡恐是血糖失控警訊。

記者趙于婷／台北報導

吃飽飯就會想睡覺，小心是血糖失控警訊！營養師指出，許多人誤以為「血糖異常」是糖尿病患者的專利，但其實代謝系統的危機可能在血糖「還沒超標」前就已經悄悄發出警報，只要「吃飽就累、想睡」，就當心代謝警訊「胰島素阻抗」。

營養師林祐萱指出，健檢現場最常聽到民眾詢問「我吃飽就想睡、整個人好累」或「怎麼才剛吃完又覺得餓，還特別想吃甜的」，這些其實都是血糖劇烈波動、胰島素敏感度下降的典型警訊。

林祐萱進一步提到，根據聯安預防學機構健檢大數據，統計2024年共33,605筆資料顯示，高達31%的受檢者，有「胰島素阻抗（Insulin Resistance）」的問題，顯示每三人中就有一人的血糖調節能力已出現問題，而且胰島素阻抗是代謝失衡的起點。

她解釋，當細胞對胰島素反應變遲鈍，身體便開始囤積內臟脂肪，進而使血脂、血壓失控，並加速慢性發炎與老化，長期更可能走向三高與糖尿病，血糖長期偏高時，胰島素被迫不斷分泌，久而久之細胞逐漸「聽不見」訊號，就形成胰島素阻抗。

要打破這個惡性循環，最自然且有效的方法，就是正確飲食搭配規律運動。林祐萱說，肌肉是人體最大的「吃糖高手」，在運動過程中，肌肉會利用葡萄糖作為能量來源，不僅能有效降低血糖，也能減輕胰臟負擔。

林祐萱建議，有氧運動能提升心肺功能、促進血糖的即時利用並加速脂肪燃燒，阻力訓練則能增加肌肉量、提升胰島素敏感度，因此兩者搭配是最理想的代謝改善組合，例如每週五天快走30分鐘，搭配至少2次阻力訓練，就能同步強化心肺、提升肌力、並改善血糖調控。