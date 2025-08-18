ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP

健康雲

>

7歲以下「6次免費發展篩檢」　國健署：全台逾半數家長不知道

▲▼嬰兒,寶寶,母子。（圖／達志影像／示意圖）

▲國健署去年開始提供6次公費補助的兒童發展篩檢服務。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙于婷／台北報導

國健署去年7月開始提供6次公費補助的兒童發展篩檢服務，但根據調查發現，仍有3成不清楚可依時程帶孩子健檢，更有逾半數不知道「6次兒童發展篩檢服務」。國健署呼籲，家長要把握兒童黃金發育期，善用7歲前共13次免費檢查。

國健署目前有公費補助兒童預防保健服務時程為出生至2個月、2個月至4個月、4至10個月、10個月至1.5歲、1.5歲至2歲、2歲至3歲、3歲至未滿7歲，服務項目包括身體診察、發展診察及衛教指導等服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經統計顯示，7次服務平均利用率近3年來已逾8成，透過及早發現及早介入。林口長庚醫院新生兒科主治醫師許凱翔分享，曾經有一位兩個月大的寶寶，因體重沒有什麼增加，由媽媽帶到健兒門診諮詢。

他轉述，媽媽表示寶寶喝奶情形較差，呼吸也顯得費力，門診當日量體重僅較出生體重增加500克，體重小於同齡新生兒第三百分位，體重低於正常範圍，經檢查發現有明顯心雜音，立即安排心臟超音波檢查，結果發現是複雜型先天性心臟病，趕緊安排入住新生兒加護病房與聯繫手術事宜，後續心血管矯正手術後恢復良好。

但依據國健署114年初調查，家中有7歲以下兒童的受訪者，近3成（29%）不知道家長可依時程帶孩子接受兒童預防保健服務、逾半數（52.2%）不知道政府有提供6次兒童發展篩檢服務。

國健署署長沈靜芬提醒，自113年7月起已加碼提供兒童發展篩檢服務，全面補助未滿7歲兒童依時程接受6次發展篩檢，家長務必依期程帶孩子接受兒童預防保健及兒童發展篩檢兩項服務，不僅能幫助家長瞭解孩子的健康與或發展狀況，若有任何問題或疑似異常情形，也讓專業團隊有機會早期介入、適時提供兒童健康衛教指導與專業建議。

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

關鍵字： 公費篩檢 國健署 兒童篩檢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

率萬芳醫院深耕「在家住院」有成　劉燦宏拋「醫療人力荒」解方

從不罵人的暖男院長　劉燦宏談行醫初心：希望媽媽好起來

再造國際頂尖癌症治療　北榮「硼中子捕獲治療中心」動工　

年輕人「尿結石暴增」！醫曝4大壞習慣　不喝水、一次灌大量都NG

屏東美和科大護理系跨海赴日　深耕長照實習擴展國際視野

常吃「1日本料理」死亡風險增1.52倍！食安專家示警：少做2事保命

簽名遭假冒詐騙　羅一鈞提告「偽造文書、妨害名譽」

糖尿病患「探病遭染流感」險插管　醫示警重症治療黃金期

7歲以下「6次免費發展篩檢」　國健署：全台逾半數家長不知道

抖腳≠漏財！醫揭「4身心警訊」：最後一種全家難逃

讀者迴響

回到最上面