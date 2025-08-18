7歲以下「6次免費發展篩檢」　國健署：全台逾半數家長不知道

▲國健署去年開始提供6次公費補助的兒童發展篩檢服務。（圖／達志影像／示意圖）



國健署去年7月開始提供6次公費補助的兒童發展篩檢服務，但根據調查發現，仍有3成不清楚可依時程帶孩子健檢，更有逾半數不知道「6次兒童發展篩檢服務」。國健署呼籲，家長要把握兒童黃金發育期，善用7歲前共13次免費檢查。

國健署目前有公費補助兒童預防保健服務時程為出生至2個月、2個月至4個月、4至10個月、10個月至1.5歲、1.5歲至2歲、2歲至3歲、3歲至未滿7歲，服務項目包括身體診察、發展診察及衛教指導等服務。

經統計顯示，7次服務平均利用率近3年來已逾8成，透過及早發現及早介入。林口長庚醫院新生兒科主治醫師許凱翔分享，曾經有一位兩個月大的寶寶，因體重沒有什麼增加，由媽媽帶到健兒門診諮詢。

他轉述，媽媽表示寶寶喝奶情形較差，呼吸也顯得費力，門診當日量體重僅較出生體重增加500克，體重小於同齡新生兒第三百分位，體重低於正常範圍，經檢查發現有明顯心雜音，立即安排心臟超音波檢查，結果發現是複雜型先天性心臟病，趕緊安排入住新生兒加護病房與聯繫手術事宜，後續心血管矯正手術後恢復良好。

但依據國健署114年初調查，家中有7歲以下兒童的受訪者，近3成（29%）不知道家長可依時程帶孩子接受兒童預防保健服務、逾半數（52.2%）不知道政府有提供6次兒童發展篩檢服務。

國健署署長沈靜芬提醒，自113年7月起已加碼提供兒童發展篩檢服務，全面補助未滿7歲兒童依時程接受6次發展篩檢，家長務必依期程帶孩子接受兒童預防保健及兒童發展篩檢兩項服務，不僅能幫助家長瞭解孩子的健康與或發展狀況，若有任何問題或疑似異常情形，也讓專業團隊有機會早期介入、適時提供兒童健康衛教指導與專業建議。