久坐傷身！每多坐1小時恐折壽　每天最多坐6小時才健康

▲久坐傷身！（示意圖／pexels）

文／常春月刊

眾所周知，有許多研究已證實久坐和肥胖、糖尿病、癌症和早死風險激增有極大關係，但一天的日常分配中，坐和站、睡眠的時數分配比例，要如何才算健康？最新研究發現「最佳作息時數」，每天最多只能坐6小時、站則至少要5小時，才能促進血糖控制及血管健康！

這項研究是由澳洲墨爾本旋濱科技大學（Swinburne University of Technology）所發表。研究人員召集超過2300名平均年齡60歲，25%有第2型糖尿病的志願者，實驗期間讓志願者以大腿穿戴式監視器，以計算他們每天坐、站、睡眠、運動的總時數，追蹤長達8天，並且記錄志願者的腰圍、血糖、胰島素濃度等健康指標，而其吸菸史、教育程度、飲食等生活習慣也都納入考量。

研究分析這些志願者的健康數據顯示，發現其中健康狀況最佳的人，每天坐著的時間少，站立的時間也比較長，運動時數占比高，而且睡眠時間也比較長。

澳洲昆士蘭大學曾經發表過的研究指出，久坐1小時的危害約等於吸2根菸，將減壽22分鐘。而這項研究分析本研究中，志願者的健康資訊後，建議要維持心臟健康的最佳每日作息分配，包括「坐著的總時數上限」是6小時，其他則是睡眠8小時20分鐘、低強度運動2小時10分、中高強度運動1小時40分、站立5小時10分；而走路、做家事、烹飪或是大笑，也被涵括在「低強度運動」範圍。

如果無法維持如此健康的模式，研究人員指出，坐著的總時數介於5小時40分至7小時10分也算符合健康要求。此外，睡眠時間要在7小時30分鐘至9小時內、低強度運動要有2小時至2小時20分，而中高強度運動2小時20分至5小時40分，站立時間則要4小時40分至6小時10分。

研究人員強調，久坐與心臟健康呈現負相關，久坐時數愈少且從事體力活的時間愈多，都有助改善血糖、胰島素敏感度、胰島素濃度、體脂率、三酸甘油酯和膽固醇等數值。

 

