40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1　醫師警告：6事要避免

▲白內障。（圖／大里仁愛醫院提供）

▲一名40歲女上班族，日前視力急速驟降，遭確診是外傷性白內障，緊急手術才重見光明。（圖／大里仁愛醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

一名40歲的上班族徐小姐，某天工作時右眼突然看不見前方景物，處理文書作業非常吃力，到醫院眼科門診求治。經眼科團隊檢查發現徐小姐右眼視力不到0.1，甚至看不見在其眼前揮動的手指，診斷是外傷性白內障。徐小姐在接受飛秒雷射輔助進行白內障手術後一個月，視力已經恢復到近0.9。醫師也提醒，紫外線曝曬過度、重力撞擊等6情況，都可能影響白內障生成，民眾要多留意。

仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）眼科醫師何明芝表示，徐小姐在一次意外中眼部遭受撞擊，但當時沒有出現眼睛不適症狀也沒有就醫，事後三個月內視力急速惡化。

何明芝指出，白內障最常見原因是自然老化，4、50歲後水晶體會逐漸硬化混濁而影響視力；此外紫外線曝曬過度、重力撞擊、高度近視、糖尿病、長期使用類固醇或特定藥物等6種情況，都可能影響白內障生成。

▲白內障。（圖／大里仁愛醫院提供）

▲醫師表示，新型飛秒雷射輔助手術，手術團隊採飛秒雷射來取代部分傳統手動程序，可以精準切割角膜和晶體。（圖／大里仁愛醫院提供）

何明芝表示，傳統的白內障手術是超音波乳化手術，從眼睛水晶體囊袋中移除混濁的水晶體再植入人工水晶體。目前仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）現有新型飛秒雷射輔助手術，手術團隊採飛秒雷射來取代部分傳統手動程序，可以精準切割角膜和晶體。這種手術可以更精準切割角膜，術後傷口密合度更高，恢復期更短，因為雷射可以準確掃描晶體位置，提供更穩定、精準的處理，大幅提高手術安全性與術後視力預後。

何明芝也呼籲，民眾要預防白內障的發生，應該盡量減少紫外線暴露，若遇到陽光強烈時可佩戴太陽眼鏡和帽子；多攝取富含抗氧化劑食物，例如水果、蔬菜與堅果等；維持良好生活習慣，避免用眼過度。特別是年紀超過50歲後要定期接受眼科檢查，一旦發現異狀應尋求眼科醫師意見，早期發現早期治療，享受光明健康的生活。

