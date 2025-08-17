「三班護病比」今年入法？邱泰源：先獎勵會水到渠成

▲衛福部部長邱泰源。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

雙和醫院「急診護病比事件」引發關注，衛福部部長邱泰源今受訪時直言，急診本身沒有護病比，不過雙和確實當地急診重鎮，負擔幫忙比較多，他們院內三班護病比預計在8月可以達到獎勵標準。另外，有關三班護病比今年是否有機會入法？他則表示，還是先獎勵，如果醫院都可以達到，法制化自然會水到渠成。

臉書粉專「超級白急診醫師」昨日轉貼網友社群媒體上的貼文，有白班醫師一上班就貼公告，指衛福部護病比標準白班1:6，而該急診目前護病比1：13，「若不耐久可以到附近其他急診（永耕、慈濟）就醫。」貼文引發網友熱烈討論，後續被指認是雙和醫院。

邱泰源今表示，當時三班護病比獎勵方案成績出來，雙和醫院確實沒有到標準，衛福部也有到院內了解，他們預計8月可以三班都達到獎勵標準，會持續督導。

而有關該篇貼文，他說，急診本身沒有護病比，雙和醫院急診編制目前是夠的，但有時候患者來的時間不一定，有時候會一陣子比較多人，加上雙和醫院一直是當地急診重鎮，他們幫忙很多，貼公告的用意應該也是善意告訴大家，現在院內人很多，是不是請方便的民眾到其他的醫院。

邱泰源也提到，當然也希望內部要做好調配，但這部分也需要取得共識，並不是要怎樣就可以怎樣，當然也知道護理團體有意見，還是要持續討論怎麼做更好。

他強調，衛福部部立醫院和醫學中心、地區醫院都有持續在推動綠色通道，還有多年來推動的分級醫療，診所平常都有開，希望大家未來都有信任的社區醫師，而且台灣也有社區醫療群，這是在921地震和SARS就成立到現在，大家要相信社區醫療也可以提供照顧。

另外，外界也關心，三班護病比是否有機會今年討論入法？邱泰源坦言「我想還是先獎勵，讓所有醫院達到標準，如果都可以達到這個程度，法制化自然會水到渠成。」