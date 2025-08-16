吳淑珍姿勢性低血壓休克　醫揭「站起來頭暈」真相：恐藏7大疾病

▲吳淑珍昨日驚傳昏倒送醫。（資料照／翻攝陳致中FB粉絲專頁）

生活中心／綜合報導

前總統陳水扁妻子吳淑珍因「姿勢性低血壓」引起休克，所幸緊急送醫後恢復心跳。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘指出，很多人以為「站起來頭暈」只是小事，但姿態性低血壓可能與疾病有關，包括糖尿病、自體免疫疾病、更年期、新冠後遺症、維生素不足、長期吃藥，甚至腦部或脊髓的外傷。

張家銘今日在臉書指出，很多人剛從床上爬起來，或是從椅子上站起來，突然眼前一黑，耳朵嗡嗡響，頭也暈，還要趕快扶著桌子或牆壁才不會跌倒，但都笑說「就是血壓低啦，休息一下就好了」，可是這背後有時候可不是單純的「體質問題」，而是自主神經功能出狀況的警訊，尤其是姿態性低血壓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他進一步說明，自主神經系統就像身體的自動駕駛，控制著心跳、血壓、呼吸、腸胃蠕動、排汗、體溫，正常來說，人站起來時，因為重力的關係，血液會往下流，這時自動駕駛系統會立刻讓血管收縮、心跳加快，把血液再送回腦袋，可是一旦這系統出現狀況，血壓在3分鐘內掉超過20/10毫米汞柱，就會暈眩、發黑，甚至昏倒。

▲醫師提醒，「起身眼前一黑」並非小事。（示意圖／達志影像）



很多人以為「站起來頭暈」只是小事，但張家銘引述研究指出，姿態性低血壓往往和各種全身性疾病有關，「糖尿病、自體免疫疾病、更年期、新冠後遺症、維生素不足、長期吃藥，甚至腦部或脊髓的外傷，都可能讓自動駕駛系統失靈」，更麻煩的是，這些症狀常常被忽略，甚至有人被誤會成焦慮、憂鬱，拖很久才找出真正的原因。

他說，很多人不知道自主神經其實跟免疫系統是連在一起的，副交感神經有個「膽鹼抗發炎反射」，能幫免疫系統踩煞車，避免過度發炎；當自主神經失調，這條熱線就斷掉，免疫系統容易失控，引發慢性發炎，甚至攻擊自己。

張家銘也提出4點日常生活建議，首先是水分和鹽分要補足。他表示，大部分沒有腎臟病或心衰竭的人，每天水分喝到2.5公升以上，鹽分大約7克，分散到一天慢慢補充，幫助血壓穩定。第二是起身要慢慢來，早上起床前先在床上動動手腳，喝杯水，再慢慢坐起來、站起來，避免血壓瞬間掉太快。

第三是運動要挑對，張家銘指出，臥姿或坐姿的運動最適合，例如游泳、臥式腳踏車、划船機，比長時間站著跑步更安全。第四是避開誘發因素，像是脫水、過熱、過度疲勞、低血糖、感染，夏天出門記得帶水或電解質飲料，衣服穿分層方便調整。

他提醒，如果生活調整還是改善有限，那就要靠藥物或醫療介入。過去研究顯示，自主神經功能失調平均要拖7年才確診，現在雖然縮短到2至3年，但還是很多人被延誤，所以當身體一直在「用暈眩提醒你」時，千萬不要忍耐，要勇敢爭取檢查。