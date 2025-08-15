瘦瘦筆打出「瘦老臉」　研究揪膠原蛋白快速流失元凶

▲俗稱「瘦瘦筆」的藥品胰妥讚（Ozempic），可能造成臉部明顯凹陷的「瘦老臉」，引起廣泛關注。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱俊吉／綜合報導

太多人想瘦身，使「瘦瘦筆」（GLP-1RA）大受歡迎，但臨床觀察發現，有人可能因為瘦太快，發生臉部凹陷、顯老現象，國外稱為「瘦老臉」（Ozempic face，Ozempic為藥品名），不過有最新研究指出，瘦老臉未必只和減重速度有關，可能還會導致膠原蛋白流失，若飲食又不健康，皮膚將提前老化。

家庭醫學科、肥胖專科醫師王姿允在臉書粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈」寫道，根據今年6月發表於《Endocrine》期刊的研究，其分析GLP-1RA對皮膚有多重作用，首先在脂肪流失方面，臉部脂肪若快速消失，確實容易造成皮膚鬆弛、皺褶及輪廓改變。

其次，真皮層下的皮下白色脂肪、脂肪源性幹細胞都有GLP-1受體，而前者受藥物影響後，可能降低局部雌激素，進一步抑制膠原合成；後者的增殖、分化能力也會下降，導致保護性細胞激素及抗氧化功能減弱，使纖維母細胞易受損，也降低膠原生成能力。

值得注意的是，GLP-1RA具抗糖化、抗發炎效果，理論上對皮膚應有保護作用，但使用者若不改變飲食，持續攝取高糖、高脂等容易引起發炎的食物，這些益處恐被抵消大半，甚至只留下對膠原蛋白不利的影響。

王姿允提醒，減重應控制速度，每月下降體重3至5%最理想，並盡量減掉脂肪，而非肌肉或膠原蛋白，以避免皮膚鬆垮的問題，且日常應加強保濕與營養支持，多補充維生素C、優質蛋白質與膠原蛋白，才能有效協助肌膚修復、維持彈性。

此外，王姿允提到，若臉部已出現明顯凹陷或皺褶，可考慮非侵入性療程，但更重要的是在決定減重前做好準備，才能減少後續醫美需求。