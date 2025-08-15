台大兒醫「遊戲室」被成人科挪用　院方：暫時性安排

▲台大兒童醫院三樓生理檢查區旁的瑞信兒童天地巴弟歷險記遊戲室。（圖／翻攝自Facebook／兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事）

記者洪巧藍／台北報導

台大兒童醫院三樓生理檢查區旁的等候遊戲區設置相當精緻，堪稱全台灣兒童友善醫療的代表性地標，然而有台大兒科醫師在臉書粉專發文指出，該區因為高層指示將拆除給成人科醫療業務使用，引發爭議。台大醫院今（15）日緊急回覆，是因為兒醫要成立專門的「兒童心智病房」才會將受影響業務暫時轉去兒醫三樓空間，相關裝置藝術及空間不會有任何拆除及破壞。

台大兒童醫院心臟科主治醫師陳俊安在臉書粉絲專頁「兒童心臟會客室：聊聊孩子們的心事」發文透露，「有來過台大兒童醫院三樓生理檢查區的爸爸媽媽，應該對這裡的空間印象深刻吧？感謝當年瑞信兒童基金會的贊助與規劃，讓這裡成為全台灣兒童友善醫療的代表性地標。」

文章接著提到，「孩子與家長在這裡做各項檢查時有舒適的等候空間與方便的動線，我帶外賓與醫學生參觀兒醫時也必定在此駐足停留。不過，這個空間即將拆除。總院高層指示要挪給成人科的醫療業務使用。」提醒最近會路過兒醫的朋友們，不妨晃到三樓，照個相留做紀念。

台大院方今早發布出面澄清，這項變動是因為要成立專門的兒童心智病房，兒醫大樓包含婦幼業務，乳房醫學中心也在此處，這次因為兒童心智病房將使用乳醫化療區，所以將乳醫化療暫時挪至3樓空間，但原有裝置藝術及空間不會有任何拆除及破壞，後續也規劃挪往目前興建中的台大健康大樓。

▲台大兒童醫院三樓生理檢查區。（圖／翻攝自Facebook／兒童心臟會客室: 聊聊孩子們的心事）

台大兒童醫院胸腔與加護醫學科主任、瑞信兒童醫療基金會執行長呂立稍早也發文說明，等候區先暫時圍起來做成人的化療空間，瑞信兒童天地巴弟歷險記遊戲室那個區域完全不會破壞，但是因為設在化療空間裡面，沒有辦法讓孩子去玩，所以暫時會做放置物品的空間。

呂立表示，待健康大樓完成以後，有要求這個地方還有相關的公共藝術及畫作要完全復原，謝謝醫院在做決策的時候，尊重、保護跟保持原來公共藝術的精神。

台大醫院聲明發出之後，陳俊安已經在原發文中加註「更正：最新得到的資訊是要”改裝”給成人科醫療使用。等到他們找到合適的空間後會搬走，也許是幾個月、幾年後，會再回復原狀…」。