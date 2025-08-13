狼醫平台上線！首波7醫事人員被公布　3人還在執業

▲衛福部醫事人員性別事件平台上線。（圖／翻攝衛福部網站）

記者洪巧藍／台北報導

近期多起狼醫事件頻傳，在民團、立委要求之下，衛福部「狼醫查詢平台」終於正式上線。衛福部醫事查詢系統已經可以看到「醫事人員性別事件資訊專區」，包含醫師、醫事放射師等初步有7筆資料可以查到。醫事司副司長劉玉菁今（13）日受訪證實此事，強調只要經法院判決確定的醫事人員就會放上網，目前以112年「性平三法」修法後的案件先揭露，後續資料還會再擴充。

▲▼狼醫平台首波公布6位醫師及1位醫事放射人員。（圖／翻攝「醫事人員性別事件資訊專區」）



台大醫院婦產部連續爆出多起醫師性騷、性侵爭議，衛福部長邱泰源年初允諾研議設置狼醫查詢平台，終於在本月初正式上線。

該平台是在衛福部醫事查詢系統中設置「醫事人員性別事件資訊專區」，公布資料不僅醫師，其他包含護理人員等各項醫事人員都涵蓋在其中，公布欄位則包含姓名、專科別、執業縣市、判決書內容等4項。

記者實際測試該系統，目前在性平事件判決確定的醫師有6人，醫事放射人員1人；這7人中有4人顯示停業、歇業，另3人則仍有顯示執業縣市。

劉玉菁表示，該專區的資料只要是醫事人員，涉及性平且經法院判決確定違法，就會放入提供查詢，目前以112年「性平三法」修法後的案件先揭露，明確掌握到的資料就是這幾筆，後續還要司法院做機關間協調，把判決書介接至專區，屆時資料會更加完備，包含其他類醫事人員資料也都會陸續放入，資料會持續擴充。

不過就有民間團體批評，狼醫可能有同名，甚至改名，或者跨科、跨縣市執業等資訊，但系統卻沒有顯示執業地點。劉玉菁回應，目前暫時無規劃放上執業地點，主要是因為這是動態資訊，可能系統顯示在A點執業，但其實已經異動到B點，會有時間差，無法處於最新狀態，但衛福部還會再評估有沒有更好的做法。