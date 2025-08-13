巴金森氏症醫藥費高31%　專家：早期治療可降低經濟負擔

▲研究發現巴金森氏症會使用較多健保醫療費，專家呼籲政府加強對患者的照護與財務支持。（圖／記者洪巧藍攝）

記者邱俊吉／台北報導

在健保的保護傘下，慢性病患者可活更久，對於健保財務、家庭經濟卻恐造成負擔。國內一項追蹤15年的研究顯示，無法根治的巴金森氏症，病人在此期間使用的健保醫療費用，為非患者的1.31倍，且金額隨病情加劇持續提升；專家說，政府應加強早期篩檢與介入，不僅延緩惡化，也可減輕個人和國家的經濟壓力。

這項研究由台北護理健康大學健康事業管理系主任陳冠臻主導，與來自成功大學和法國的學者共同進行，她表示，此為國內首篇針對巴金森氏症患者「長期醫療利用與支出」的實證研究，研究團隊從健康資料庫中找出2003至2016年間、首次診斷巴金森氏症病人約5萬名，並追蹤至2018年，同時與超過20萬名非患者進行健保醫療費的使用分析、比較。

研究追蹤發現，患者在診斷後平均總醫療費約63萬1080元，為非患者的1.31倍；藥費則為22萬2810元，為非患者1.59倍；確診後的醫療費始終維持高檔，從診斷第一年的每人13萬8487元，到第15年增為15萬4676元；費用中最大宗為門診費，占總費用55%，其次為藥費，占35%。

此外，重度患者的總醫療費用高於中度與輕度患者，門診、住院及藥費皆隨病情惡化而增加，顯示巴金森氏症屬於「長期高成本特性」的疾病。

儘管各國健康照護體系不同，但研究團隊指出，由於巴金森氏症病人病程漸進、難以逆轉，使得支出成長具普遍性，此研究結果與中國、新加坡、美國等地研究一致，均顯示巴金森氏症會帶來巨大的社會、家庭負擔。

隨著時間拉長，巴金森氏症醫療費也愈來愈高，對此，研究團隊認為，若能愈早介入，愈能減緩惡化、降低醫療支出，患者與家屬應積極尋求多專業團隊如神經科醫師、復健師、職能治療師等協助，並透過早期治療、日常照護與症狀管理，延緩惡化速度。

研究團隊也呼籲，政府應強化巴金森氏症照護政策，包括推動早期篩檢、支持跨專業門診、建立長期照護資源銜接平台等，並將患者納入高照護負擔疾病清單，才能給予家庭更多喘息與財務協助。