糖尿病藥有新用處！　北醫大研究：有望降失智風險

▲糖尿病藥物「二甲雙胍」有望降低失智風險，北醫大研究登國際期刊。（圖／北醫大提供）

記者趙于婷／台北報導

近年人口老化與失智症議題備受關注，台北醫學大學最新研究發現，常用於糖尿病治療用藥「二甲雙胍（Metformin）」，不僅有助於血糖控制，對於肥胖病人而言，長期使用更可望顯著降低罹患失智症與整體死亡率的風險。這項突破性發現已發表於國際期刊《Diabetes, Obesity and Metabolism》，並獲美國醫學新聞網站 News Medical 報導。

此研究由台北醫學大學考科藍台灣研究中心主任陳杰峰教授領導，結合北醫神經內科、數據處以及統計中心的專家團隊，利用全球醫療資料平台「TriNetX」進行回溯性大數據分析，納入超過45萬名具有不同體重指數（BMI）的成人，分析其長達10年的健康紀錄。

結果發現，相較於未使用二甲雙胍的對照組，使用該藥的病人在所有BMI組別中，罹患失智症的風險皆顯著下降（風險比介於0.875至0.917之間），整體死亡也同步降低（風險比約為0.717至0.743）。

對此，研究共同通訊作者、北醫大考科藍台灣研究中心主任陳杰峰醫師表示，這是首度以全球規模數據，探討二甲雙胍對肥胖病人認知健康影響的重要研究，未來若能進一步釐清作用機轉，將有機會推進此藥物於認知功能保護方面的應用。

過往已有研究證實，糖尿病病人本身即為失智高風險族群，肥胖又是影響失智發展的另一大因子，而二甲雙胍具有抗發炎與抗氧化作用，或可調節中樞神經系統的代謝機制，從而減少神經退化現象。

不過研究團隊也提醒，雖然該藥已在糖尿病控制上有明確療效，若欲拓展至失智症預防領域，仍須進一步針對非糖尿病病人進行長期臨床試驗，以確保安全性與適應性。