台灣失智症檢查看不到韓國車尾燈　醫點出反超關鍵：快納入健保

▲林芳郁（右）醫師罹患失智症，在妻子林靜芸（左）醫師悉心照顧下漸有改善，不過台灣在相關診斷上仍有很大改善空間。（圖／林靜芸提供）

記者邱俊吉／台北報導

名醫林芳郁罹患失智症，加上新藥進入台灣，國人近期高度矚目相關議題，但許多民眾不知國內的失智症診斷仍有極大成長空間；醫師表示，鄰近的韓國每年針對阿茲海默症進行正子攝影超過萬人，台灣則不到千人，呼籲正子攝影等診斷工具儘速納入健保，才能協助更多患者早期發現、有效用藥。

台北醫學大學醫學院院長、神經內科醫師胡朝榮表示，阿茲海默症為最常見失智症，其診斷與治療是全球所有高齡社會共同面臨的挑戰，而相關新藥雖已輸入台灣，讓患者治療有更多選擇，但國內在診斷上仍有不足，從他所參與的一項跨國研究便可見端倪。

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該研究針對來自台灣、韓國、新加坡、印度等國家的44名亞洲醫師進行調查，結果發現除韓國外，對於阿茲海默症早期的輕度認知障礙病人，絕大多數地區的診斷資源仍匱乏，醫師雖普遍會採取神經認知測驗與MRI掃描，但有助確診的類澱粉蛋白正子攝影或腦脊髓液分析，進行比例卻相當低，關鍵在於民眾的接受度，「不是覺得正子檢查太貴，就是怕抽腦脊髓液」。

▲正子攝影可早期確診阿茲海默症，專家認為相關檢查若能納入健保，對於防治會有很大幫助。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此外，胡朝榮說，以往缺乏有效藥物，即使能早期確診，治療的效果也有限，這難免會影響病人接受正子攝影或腦脊髓液等自費檢查的意願，所以「過去國內患者使用正子攝影1年不到1千人，門診甚至1季只有2至3人」。

對於韓國能領先，胡朝榮說，韓國透過自製正子藥劑，將正子攝影費用壓到新台幣3萬元左右，且除社區廣設阿茲海默症篩檢站，甚至有神經科醫師自願接受脊髓液穿刺並拍攝成影片，來向民眾宣導檢查風險低，沒有想像中可怕。如此政府、民間攜手全力投入，方使韓國的早期發現與治療在亞洲排前段班。

不過，如今新藥上市，國內情形已有改觀。胡朝榮指出，近來門診每周約有3名病患願意自費檢查，較以往增加許多，也反映民眾對於早期介入的意願正在提升，但現階段的正子攝影約需7萬元，侵入性的腦脊髓液分析也要2萬至3萬元，若不納入健保，台灣在臨床或研究上可能都跟不上國際腳步。

胡朝榮表示，台灣失智人口現約有30萬人，推估其中約18萬人罹患阿茲海默症，約3萬人符合早期治療資格，若能擴大診斷覆蓋，將有助提升照護效益，也有利於建立完整的本土資料庫，建議政府仿效次世代定序（NGS）模式，先針對高風險族群開放檢查部分給付，將有助壓低成本、提高檢查量。

目前新藥1年半自費費用約150萬元，對此，胡朝榮強調，若短期難以給付，至少應先補足檢查這塊拼圖，無論是正子攝影或脊髓液分析，只要給付制度明確，加上醫療端積極引導，應可降低病人猶豫，進而加速台灣的阿茲海默症診治。