「魚生火、肉生痰」　醫：體內濕氣90%是吃出來的

▲中醫有句話「魚生火，肉生痰，青菜豆腐保平安」。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

中醫師余雅雯提醒，「魚生火，肉生痰」，體內濕氣90%是吃出來的！這樣的飲食習慣不但不利於長期瘦身，還可能誘發痛風、皮膚過敏、腸胃不適、腎功能惡化等問題。她建議，減重應該「五穀蔬菜不可少，脾胃穩了人自然瘦。」

余雅雯在臉書說，不少人為了快速瘦身，選擇「只吃肉、不碰澱粉」的極端飲食方式，像是流行一時的生酮飲食；但從中醫的角度來看，偏食的飲食習慣會讓脾胃失衡、濕氣加重，甚至引發更多健康問題！

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余雅雯表示，「魚生火，肉生痰」，體內濕氣90%是吃出來的！中醫有句話「魚生火，肉生痰，青菜豆腐保平安」，意思是說魚雖鮮美，但吃多容易助火上升，造成內熱；肉類油膩，久食會讓體內津液代謝失常，產生痰濁與濕氣。

余雅雯指出，這樣的飲食習慣不但不利於長期瘦身，還可能誘發痛風、皮膚過敏、腸胃不適、腎功能惡化等問題！

余雅雯分享，一名40多歲患者「吃肉減肥瘦了體重，卻傷了腎與脾」，靠著只吃肉快速瘦身，反覆進行幾次之後，雖然外表達到目標體重，卻發現罹患痛風、腎功能已降至第二期，甚至皮膚容易發癢出油、身體狀況百出，這正是「減重不減濕，等於白努力」的真實寫照。

「脾胃是代謝濕氣的關鍵！」余雅雯提到，中醫師說「脾主運化，濕氣代謝跟脾最有關係」；《萬病從根治》也比喻，脾胃功能不良，就像運送新鮮蔬果水分的卡車遭遇交通阻塞，只能腐壞、變成死水，成為無法利用代謝掉的病理產物，被身體儲存起來。

余雅雯建議，減重應該「五穀蔬菜不可少，脾胃穩了人自然瘦」，如果想真正減重、減濕，中醫建議採用均衡飲食、七分飽原則：

1、蔬菜、五穀雜糧不可少，協助補氣健脾。



2、適量蛋白質，避免全肉飲食傷腎又生濕。



3、每餐吃到七分飽，穩定血糖，防止暴飲暴食。



4、配合針灸、中藥調理，改善代謝與脾胃功能。

余雅雯提醒，瘦得快不如瘦得久，與其極端瘦身，不如從「健脾去濕」下手，讓身體自然恢復平衡，瘦得健康又持久。