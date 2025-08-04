減脂不要誤入歧途！醫籲選對方法最重要　解析優缺點與適用族群

▲玉里醫院莊茵淇營養師指出，其實減脂的關鍵不在速度，而在是否『撐得久、吃得健康、過得快樂』。（圖／玉里醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著盛夏將近，減脂成為民眾熱烈關注的健康話題。衛生福利部玉里醫院莊茵淇營養師指出，減肥方式琳瑯滿目，從低醣飲食、斷食、代餐、瘦瘦針到抽脂手術，選擇眾多卻也容易誤入歧途。「其實減脂的關鍵不在速度，而在是否『撐得久、吃得健康、過得快樂』。」

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她強調，所有減肥法的本質都在於『熱量赤字』——只要攝取熱量小於消耗，就能瘦。但若只靠極端節食或短期偏方，不僅容易復胖，還可能導致情緒不穩、免疫力下降，得不償失。

針對目前常見的幾種減重方式，莊茵淇營養師逐一解析其優缺點與適用族群：

• 低醣或生酮飲食：減少澱粉攝取，有助快速減重，但長期恐營養失衡、對腎功能不佳者不宜。

• 低脂飲食：強調清淡健康，對心血管有益，適合愛吃油炸的人，但過度限制油脂也會影響荷爾蒙與皮膚狀況。

• 間歇性斷食：如168飲食法，能有效控熱量，但不適合低血糖或作息不穩者。

• 代餐法：方便控制熱量，適合短期使用，但難以建立正確飲食習慣，易復胖。

• 極低熱量飲食（VLCD）：每日低於800大卡，僅適用於醫療需求下，必須由醫師監控執行。

莊營養師表示瘦瘦針、針灸、中醫與抽脂等手段並非萬靈丹。她提醒：「瘦瘦針雖有效，但易有副作用與復胖問題；針灸與中醫需搭配飲食與生活調整，抽脂更屬於體型雕塑，並不能取代飲食控制。」

她也提醒民眾留意市面上來路不明的中藥、偏方與過度宣稱療效的產品，應優先諮詢專業醫療團隊，避免損害健康。

莊茵淇營養師給予正在努力減重的民眾貼心建議：「別再追求瘦最快，而是要找到適合自己、可以長期維持的方式。減脂應該是一段學會照顧自己的過程，而不是一場與身體為敵的戰爭。」她鼓勵民眾若在減重路上感到困惑，可主動尋求營養師協助，透過專業評估與飲食調整，找到最適合自己體質與生活型態的健康方案，只要有心，人人都可以擁有自己理想的體態！