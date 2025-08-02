8月為遭毒蛇咬傷最高峰「單月受傷人數破百」　疾管署揭2類最常見

▲疾管署副署長羅一鈞提醒，8月為國內毒蛇咬傷及抗蛇毒血清使用最高峰。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

8月是國內蛇咬高峰期！疾病管制署公布統計，國內每年約有近千人遭毒蛇咬傷，其中又以8月份遭咬傷人數最多，當月抗蛇毒血清使用破百；另分析最常咬傷人毒蛇則是龜殼花及俗稱青竹絲的赤尾鮐，占比達到8成，提醒民眾前往山區、郊外活動多加注意，不慎遭咬傷也要注意「五要五不」處理原則，記下毒蛇外觀並儘速就醫。

台灣地處亞熱帶地區，氣候溫暖多溼，適合蛇類繁殖，加以近年戶外活動風行，人遭蛇咬傷事件時有所聞，疾管署為目前我國唯一產製且持有抗蛇毒血清凍晶注射劑藥證者，為了解台灣4種抗蛇毒血清的使用種類、數量及病患就醫情形等資訊，疾管署近期分析2017-2021年健保資料了解國內抗蛇毒血清使用情況。

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▲2017-2021年各月份抗蛇毒血清使用人數分布。（圖／疾管署提供）

疾病管制署副署長羅一鈞表示，統計顯示2017至2021年間台灣每年約有979人因蛇咬傷使用抗蛇毒血清，以僅使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清811人（佔82.9％）最多，其次為抗雨傘節及飯匙倩蛇毒血清110人（佔11.3％），主要使用者為45歲以上男性。

若以地區來看，南部、東部地區主要使用抗龜殼花及赤尾鮐蛇毒血清，中部地區則以抗飯匙倩及雨傘節蛇毒血清為主，東部地區每十萬人口使用率最高。

至於什麼時間點最多人被蛇咬？羅一鈞指出，國內蛇毒血清使用在8月份用量最高，平均使用人數為112人，約佔全年使用人數的11.4%，其次為10月（11.1%）、11月（10.5%），也因此，本月份開始算是國內毒蛇咬傷高峰，疾管署特別提醒這段期間民眾要注意防範蛇咬。

而因抗蛇毒血清的種類完整與充足的供給，使台灣因毒蛇咬傷的死亡率降至 0.18%，且無因血清過敏反應導致死亡，顯示血清穩定有效。

▲台灣最常見毒蛇。（圖／疾管署提供）

疾管署提醒，多數蛇類生性膽小，鮮少主動攻擊體型比牠們大的人類，民眾前往山區、郊外活動時，如遭遇野生蛇類，請避免主動接近或碰觸，也勿讓家中寵物玩弄攻擊蛇類；民眾如不慎被毒蛇咬傷，請保持鎮定，牢記「五要五不」原則：

•五要：視為毒蛇咬傷處理、記住毒蛇外觀特徵、脫掉飾品避免腫脹、包紮傷口上緣減緩毒液擴散、保持冷靜並儘速就醫。

•五不：不割開傷口、不用嘴吸出毒液、不冰敷、不飲酒或刺激性飲料、不延誤就醫。

疾管署表示，國內有195家醫療院所儲備抗蛇毒血清，疾管署亦儲備4種血清共6千劑，可穩定供應至少一年半以上。抗蛇毒血清為醫師處方用藥，民眾可透過「抗蛇毒血清儲備點查詢」查詢鄰近醫療院所儲備情形，切勿購買來路不明藥物。

▲遭蛇咬注意五要五不。（圖／疾管署提供）