聊著聊著就不痛了　科學證實「社交」竟能啟動大腦止痛開關

▲最新研究發現網路聊天等社交活動竟有止痛效果。（圖／CFP）

記者邱俊吉／綜合報導

聊天居然有止痛的效果，而且連網路社交都能解痛。復健科醫師王思恒昨在臉書分享一篇關於疼痛的研究，研究團隊找來62名女性，請她們將腳泡入6°C的冰水，同時與人面對面或透過網路談天，再測量低溫造成的疼痛反應，結果發現有和他人互動者明顯比較不痛，也證實社交有止痛作用。

根據王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」分享，這項研究由來自比利時、荷蘭、澳洲的專家進行，受試者在4種情境下接受冷壓測試，包含獨自一人、面對熟人、與熟人用臉書聊天，以及與陌生人線上互動；結果顯示，只要不是孤單一人，無論互動對象是否熟悉，實體或虛擬接觸都能有效降低痛覺，而且網路聊天的效果甚至和面對面一樣好。

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對於聊天為何可以解痛，專家認為，社交互動會啟動大腦的多重鎮痛系統，包括獎賞系統的活化，像是伏隔核會因愉快交流而釋放多巴胺，使人感到愉悅、痛感降低；此外，若互動帶有親密與信任感，也會促進催產素分泌，提升安全感並緩解壓力。

另有一項關鍵機制，是內生性鴉片系統的啟動，社交支持可活化中腦導水管灰質，刺激內啡肽釋放，進一步產生止痛效果。

這些作用並非僅限於面對面互動。過去研究顯示，光是看伴侶的照片，甚至想到熟悉的社群平台，便能造成止痛作用，顯示人際連結與心理預期，對疼痛感受具有實質影響。

王思恒寫道，此研究與他的臨床觀察相符，以往便發現最難緩解的疼痛患者，常缺乏社交支持，長期孤獨，因此在治療疼痛時，除了藥物和運動訓練，良好人際互動也是不可忽視的一環，健康的社交可望成為天然的止痛劑。