獨／沈玉琳「心肺肝腎受損」疑血液疾病　今骨髓切片檢查

▲藝人沈玉琳昨日驚傳住進三軍總醫院加護病房，資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人沈玉琳29日驚傳因為猛爆性肝炎住進三軍總醫院加護病房，不過實際病因仍不明。消息人士指出，沈玉琳就醫時包含心肝肺腎等多個器官受損，目前穩定但尚未脫離險境，醫療團隊初步懷疑是血液疾病引起，今（31）日進行骨髓抽取切片檢查以釐清疾病原因，但檢驗需耗時數天，屆時才可能比較明朗。

據了解，沈玉琳長期患有B型肝炎，去年底開始進行減肥，短期內瘦了17公斤，但上週錄影時卻身形暴瘦，且面色蠟黃，29日突然住進三總，震驚各界。三總昨（30）日發布聲明，因涉及病人隱私，院方不方便回應。

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對於沈玉琳的病況消息傳聞不斷，除了猛爆性肝炎，同時也傳出可能有胰臟方面的疾病，另有報導指他特定指數異常升高、嚴重腹積水插引流管等。

據掌握，三總組成跨科團隊救治沈玉琳，主治醫師並非胃腸肝膽科系，而是血液腫瘤科醫師。消息人士指出，沈玉琳到院時包含心臟、肝臟、肺臟、腎臟等都有受損，相關指數升高，但可能原因還不明確，醫療團隊初步朝血液疾病方向釐清，所以在今日進行骨髓抽取、骨髓切片檢查，不過檢驗結果不會那麼快，至少需要數天時間。

談到沈玉琳目前狀況，消息人士表示，情況有穩定下來，人有清醒，但還不能算是脫離險境，需要密切注意。

沈玉琳妻子芽芽31日中午在聲明中表示，沈玉琳近日身體不適，經醫師評估後目前正進行休養，「目前狀況穩定，請大家不用太過擔心」。她也感謝外界一直以來對沈玉琳的關心與支持，強調「我們都有收到，也深深感激」，並呼籲外界避免不必要的揣測與打擾，讓祝福成為最強大的力量。

芽芽提到，玉琳哥一向以樂觀與熱情面對生活，「相信在大家的祝福下，他會很快充滿元氣，回到他喜愛的崗位，繼續帶來歡笑」。她也懇請媒體與粉絲給予空間與理解，強調「讓他能夠專心調養、早日康復」。